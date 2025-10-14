Assistir Porto Rico x Argentina ao vivo: veja onde vai passar o jogo com imagens
Porto Rico e Argentina se enfrentam hoje (14), às 21h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela CazéTV (Youtube).
A Argentina chega embalada após encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas na liderança e vencer a Venezuela por 1 a 0 em amistoso recente. A equipe de Lionel Scaloni busca manter o bom momento.
Para o duelo, o técnico deve contar novamente com Lionel Messi. O camisa 10 ficou fora do jogo anterior, mas voltou a atuar pelo Inter Miami e está à disposição da seleção.
Porto Rico x Argentina -- Amistoso internacional
- Data e hora: 14 de outubro, às 21h (de Brasília)
- Local: Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA)
- Transmissão: CazéTV (Youtube)