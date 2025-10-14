Topo

Assistir Porto Rico x Argentina ao vivo: veja onde vai passar o jogo com imagens

Dibu Martínez dança após defender pênalti na final da Copa - ODD ANDERSEN / AFP
Dibu Martínez dança após defender pênalti na final da Copa Imagem: ODD ANDERSEN / AFP
14/10/2025 19h40

Porto Rico e Argentina se enfrentam hoje (14), às 21h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela CazéTV (Youtube).

A Argentina chega embalada após encerrar as Eliminatórias Sul-Americanas na liderança e vencer a Venezuela por 1 a 0 em amistoso recente. A equipe de Lionel Scaloni busca manter o bom momento.

Para o duelo, o técnico deve contar novamente com Lionel Messi. O camisa 10 ficou fora do jogo anterior, mas voltou a atuar pelo Inter Miami e está à disposição da seleção.

Porto Rico x Argentina -- Amistoso internacional

  • Data e hora: 14 de outubro, às 21h (de Brasília)
  • Local: Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA)
  • Transmissão: CazéTV (Youtube)

