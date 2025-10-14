Assistir o amistoso entre Brasil x Japão ao vivo: veja onde vai passar o jogo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Brasil e Japão fazem amistoso preparatório hoje (14), às 7h30 (de Brasília), no Nacional de Tóquio, no Japão, visando a preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O duelo será transmitido pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).

O Brasil chega confiante após aplicar uma goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul. A seleção comandada por Carlo Ancelotti teve ótima atuação do setor ofensivo.

O Japão também entrou em campo nesta Data Fifa, mas não saiu com a vitória. A equipe japonesa empatou com o Paraguai em 2 a 2.

Brasil x Japão -- Amistoso internacional