Assistir Letônia x Inglaterra ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar

Harry Kane aplaude torcida após vitória da Inglaterra sobre Andorra, pelas Eliminatórias da Copa de 2026 - BEN STANSALL/AFP
14/10/2025 14h05

Letônia e Inglaterra entram em campo hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no Daugava Stadium, em Riga (LET), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo Sportv2 (TV por assinatura).

A Inglaterra lidera o Grupo K com campanha perfeita nas Eliminatórias, somando 15 pontos em cinco jogos. No último amistoso, os comandados de Gareth Southgate venceram o País de Gales por 3 a 0.

Do outro lado, a Letônia soma apenas uma vitória em seis partidas na competição. A equipe vem de um empate por 2 a 2 diante de Andorra e busca melhorar sua posição na tabela.

Letônia x Inglaterra -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Daugava Stadium, em Riga (LET)
  • Transmissão: Sportv2 (TV por assinatura)

