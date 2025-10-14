Topo

Assistir Itália x Israel ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Bastoni comemora gol marcado pela Itália contra a Estônia, pelas Eliminatórias - Andreas SOLARO / AFP
14/10/2025 14h02

Itália e Israel se enfrentam hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Itália vive bom momento nas Eliminatórias e soma quatro vitórias consecutivas. Na rodada passada, a equipe de Gennaro Gattuso superou a Estônia por 3 a 1 fora de casa e segue firme na luta por uma vaga.

Do outro lado, Israel tenta reagir após uma derrota pesada. Os israelenses foram goleados pela Noruega por 5 a 0 e precisam vencer para continuar sonhando com a classificação.

Itália x Israel -- Eliminatórias da Copa

  • Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Friuli, em Udine
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

