Assistir Espanha x Bulgária ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo
Espanha e Bulgária se enfrentam hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no José Zorrilla, em Valladolid (ESP), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo as condições da plataforma).
A Espanha faz campanha perfeita até aqui nas Eliminatórias, com três vitórias em três jogos. Na rodada passada, a equipe comandada por Luis de la Fuente superou a Geórgia por 2 a 0.
Já a Bulgária tenta reagir após um início complicado na competição. Ainda sem pontuar, a seleção vem de uma pesada derrota por 6 a 1 para a Turquia.
Espanha x Bulgária -- Eliminatórias da Copa
- Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: José Zorrilla, em Valladolid (ESP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo as condições da plataforma)