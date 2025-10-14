Assistir Espanha x Bulgária ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Topo

Pedri comemora após marcar para a Espanha contra a Turquia pelas Eliminatórias Europeias - Murad Sezer/Reuters
14/10/2025 14h09

Espanha e Bulgária se enfrentam hoje (14), às 15h45 (de Brasília), no José Zorrilla, em Valladolid (ESP), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo as condições da plataforma).

A Espanha faz campanha perfeita até aqui nas Eliminatórias, com três vitórias em três jogos. Na rodada passada, a equipe comandada por Luis de la Fuente superou a Geórgia por 2 a 0.

Já a Bulgária tenta reagir após um início complicado na competição. Ainda sem pontuar, a seleção vem de uma pesada derrota por 6 a 1 para a Turquia.

  • Data e hora: 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: José Zorrilla, em Valladolid (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo as condições da plataforma)

