Assistir Chapecoense x Botafogo-SP ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo
Chapecoense e Botafogo-SP se enfrentam hoje (14), às 19h30 (de Brasília), no Índio Condá, em Chapecó, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
A Chapecoense entrou de vez na briga pelo G4 e vem embalada por três vitórias seguidas. A Chape bateu a Ferroviária por 1 a 0 na rodada passada.
Do outro lado, o Botafogo-SP entra em campo pensando em se aproximar dos times fora da zona do rebaixamento. O Pantera superou o Paysandu por 1 a 0 no último compromisso.
Chapecoense x Botafogo-SP -- Série B
- Data e hora: 14 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Índio Condá, em Chapecó
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)