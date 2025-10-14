Topo

Esporte

Assistir Chapecoense x Botafogo-SP ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Gilmar dal Pozzo, técnico da Chapecoense, durante jogo contra o Coritiba na Série B - Liamara Polli/AGIF
Gilmar dal Pozzo, técnico da Chapecoense, durante jogo contra o Coritiba na Série B Imagem: Liamara Polli/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/10/2025 18h02

Chapecoense e Botafogo-SP se enfrentam hoje (14), às 19h30 (de Brasília), no Índio Condá, em Chapecó, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Chapecoense entrou de vez na briga pelo G4 e vem embalada por três vitórias seguidas. A Chape bateu a Ferroviária por 1 a 0 na rodada passada.

Do outro lado, o Botafogo-SP entra em campo pensando em se aproximar dos times fora da zona do rebaixamento. O Pantera superou o Paysandu por 1 a 0 no último compromisso.

Chapecoense x Botafogo-SP -- Série B

  • Data e hora: 14 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Índio Condá, em Chapecó
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

