Assistir Athletico x Avaí ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo

Benavídez, do Athletico, comemora seu gol contra o Operário, pela Série B - Gabriel Machado/AGIF
Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/10/2025 20h11

Athletico e Avaí se enfrentam hoje (14), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Athletico tem a chance de se aproximar de vez do G4, mas para isso precisa superar a sequência de duas derrotas consecutivas. O Furacão perdeu para o Remo por 2 a 1 na rodada anterior.

Do outro lado, o Avaí segue no meio da tabela e quer a vitória para diminuir a vantagem para os times do G4. A equipe de Florianópolis venceu o Volta Redonda por 3 a 0 no último compromisso pela Série B.

Athletico x Avaí -- Série B

  • Data e hora: 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Ligga Arena da Baixada, em Curitiba
  • Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

