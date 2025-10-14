Assistir Athletico x Avaí ao vivo pela Série B: veja onde vai passar o jogo
Athletico e Avaí se enfrentam hoje (14), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena da Baixada, em Curitiba, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Athletico tem a chance de se aproximar de vez do G4, mas para isso precisa superar a sequência de duas derrotas consecutivas. O Furacão perdeu para o Remo por 2 a 1 na rodada anterior.
Do outro lado, o Avaí segue no meio da tabela e quer a vitória para diminuir a vantagem para os times do G4. A equipe de Florianópolis venceu o Volta Redonda por 3 a 0 no último compromisso pela Série B.
Athletico x Avaí -- Série B
- Data e hora: 14 de outubro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Ligga Arena da Baixada, em Curitiba
- Transmissão: Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)