Flaco joga com Messi e dá assistência em goleada da Argentina nos EUA

Com Flaco López e Lionel Messi entre os titulares, a Argentina fechou sua participação na data Fifa de outubro com uma vitória tranquila em amistoso contra Porto Rico, por 6 a 0, nesta terça-feira, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

Mac Allister (duas vezes), Lautaro Martínez (duas vezes), Montiel e Echeverría (contra) anotaram os gols para a Argentina. Messi teve algumas oportunidades para marcar, mas parou no goleiro Cutler.

Flaco López, atacante do Palmeiras, estreou com a camisa da Argentina como titular, ao lado do camisa 10 no ataque. O palmeirense também não balançou as redes, mas deu a assistência para o terceiro gol. Aníbal Moreno, volante do Verdão, entrou no segundo tempo e também fez seu primeiro jogo pela seleção.

A Argentina seguirá sua preparação para a Copa do Mundo na data Fifa de novembro. Os adversários da seleção sul-americana ainda não estão definidos.

Como foi o jogo

Imagem: Carmen Mandato/Getty Images

Antonetti, de Porto Rico, tentou surpreender no começo e chutou de antes do meio de campo. O atacante portorriquenho interceptou passe de Messi, viu Dibu Martínez adiantado e arriscou, mas o goleiro argentino se esticou para evitar um gol antológico.

Após o susto, a Argentina fez valer a posse de bola e abriu o placar aos 13 minutos. Montiel chegou à linha de fundo e cruzou para trás para Messi, que carimbou o travessão. Na sequência, Nico González acertou voleio, e Mac Allister apareceu no meio do caminho para desviar de cabeça para o fundo do gol.

O segundo tento dos argentinos veio após linda assistência de Messi. O camisa 10 recebeu na entrada da área e deu linda cavadinha, encontrando Montiel, que encheu o pé e ampliou aos 22.

Flaco López teve boa chance de cabeça, mas viu o goleiro Cutler se esticar para segurar. Pouco depois, Messi teve chance em falta perto da área, mas acertou na barreira.

Se o atacante do Palmeiras não marcou o seu, deixou Mac Allister na cara do gol para fazer o terceiro da Argentina. Flaco recebeu de costas para o gol, fez pivô e só rolou para o camisa 20 anotar seu segundo na partida, aos 35. Antes do intervalo, Dibu Martínez ainda voltou a trabalhar em defesa dupla.

Os argentinos voltaram para a segunda etapa no mesmo ritmo, com Messi exigindo defesaça de Cutler. Logo aos dois minutos, De Paul encontrou o camisa 10 na área, e Messi cabeceou com força, mas viu o arqueiro se esticar para espalmar.

O quarto gol foi contra, após jogada coletiva da Argentina. Aos 18, Molina cruzou da direita, a bola chegou em Nico González na esquerda, que bateu forte rasteiro e viu Echeverría desviar sem chance para o goleiro.

Lautaro Martínez aproveitou a oportunidade no lugar de Flaco López e marcou o quinto e o sexto gol dos argentinos. No primeiro do camisa 22, aproveitou domínio errado de Nico González para marcar na frente do gol. No segundo, após erro na saída de Porto Rico, Messi deu de letra para o atacante ampliar.