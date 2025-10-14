Topo

Esporte

Arábia Saudita empata com o Iraque e garante vaga na Copa do Mundo

Albrikan, da Arábia Saudita, em ação pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo - Foto: Reprodução/Instagram@saudint
Albrikan, da Arábia Saudita, em ação pelas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo Imagem: Foto: Reprodução/Instagram@saudint

14/10/2025 18h44

Nesta terça-feira, a Arábia Saudita empatou com o Iraque por 0 a 0, no The Jewel Stadium, pela quarta rodada das Eliminatórias Asiáticas. Assim, garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Situação da tabela

A Arábia Saudita terminou a fase de grupos na liderança, com quatro pontos. Já o Iraque, atrás nos critérios de desempate, ficou em segundo lugar e precisará disputar a repescagem para o Mundial.

Relacionadas

6 seleções garantiram vaga para a Copa do Mundo hoje; veja classificados

CR7 bate recorde, mas Portugal leva empate e ainda não se garante na Copa

Com dois de Kane, Inglaterra goleia Letônia e garante vaga na Copa do Mundo

Como foi o jogo

Jogando em casa, a Arábia Saudita dominou as ações durante o primeiro tempo e criou oportunidades, mas foi ineficaz no último terço do campo. O Iraque se segurou na defesa, mantendo o zero no placar.

Apesar de jogar pelo empate, a Arábia Saudita permaneceu no ataque no segundo tempo e chegou com perigo ao gol adversário, mas parou em boas defesas de Jalal Hassan.

Próximos jogos

Arábia Saudita

Arábia Saudita x Não definido (Copa das Nações Árabes)

Data e horário: 02/12 (terça-feira) às 14h

Local: Estádio da Cidade da Educação, em Doha

Iraque

Iraque x Não definido (Copa das Nações Árabes)

Data e horário: 03/12 (quarta-feira) às 11h30

Local: Estádio 974, em Doha

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Assistir Porto Rico x Argentina ao vivo: veja onde vai passar o jogo com imagens

João Fonseca cai para holandês e se despede do ATP de Bruxelas na estreia

Torcida do Athletico-PR esgota ingressos do setor visitante para clássico contra o Coritiba

Pela Seleção, Ancelotti repete seu pior início de trabalho no século; veja

Perto do 100º jogo pelo Corinthians, Raniele define clássico como "importantíssimo"

Sosa treina, e Palmeiras deve ter mais um reforço contra o Bragantino; veja provável escalação

Inglaterra goleia e é primeira europeia na Copa do Mundo; Portugal vacila e adia classificação

Arábia Saudita empata com o Iraque e garante vaga na Copa do Mundo

Retegui tem noite inspirada e dá sobrevida à Itália rumo à Copa; Merino dita goleada da Espanha

6 seleções garantiram vaga para a Copa do Mundo hoje; veja classificados

João Fonseca perde para holandês em 1º jogo como cabeça de chave na ATP e cai em Bruxelas