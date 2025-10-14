Arábia Saudita empata com o Iraque e garante vaga na Copa do Mundo

Nesta terça-feira, a Arábia Saudita empatou com o Iraque por 0 a 0, no The Jewel Stadium, pela quarta rodada das Eliminatórias Asiáticas. Assim, garantiu a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

Situação da tabela

A Arábia Saudita terminou a fase de grupos na liderança, com quatro pontos. Já o Iraque, atrás nos critérios de desempate, ficou em segundo lugar e precisará disputar a repescagem para o Mundial.

Como foi o jogo

Jogando em casa, a Arábia Saudita dominou as ações durante o primeiro tempo e criou oportunidades, mas foi ineficaz no último terço do campo. O Iraque se segurou na defesa, mantendo o zero no placar.

Apesar de jogar pelo empate, a Arábia Saudita permaneceu no ataque no segundo tempo e chegou com perigo ao gol adversário, mas parou em boas defesas de Jalal Hassan.

Próximos jogos

Arábia Saudita

Arábia Saudita x Não definido (Copa das Nações Árabes)

Data e horário: 02/12 (terça-feira) às 14h

Local: Estádio da Cidade da Educação, em Doha

Iraque

Iraque x Não definido (Copa das Nações Árabes)

Data e horário: 03/12 (quarta-feira) às 11h30

Local: Estádio 974, em Doha