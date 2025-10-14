Após três gols sofridos, tabu positivo de Alisson na Seleção é lembrado; veja o recorde

Com uma atuação ruim da defesa brasileira, além de um gol questionável sofrido pelo goleiro Hugo Souza, o Brasil foi derrotado pelo Japão pela primeira vez na história. A repercussão do revés da Seleção nas redes sociais foi grande, e um recorde de Alisson - considerado o titular da equipe de Ancelotti - foi muito lembrado pelos torcedores: o jogador do Liverpool nunca sofreu três gols com a camisa brasileira.

QUEM DEVE SER O GOLEIRO TITULAR DA SELEÇÃO BRASILEIRA NA COPA DO MUNDO? ??? Vote também em https://t.co/MB0d24ISdm! #GazetaEsportiva ? Gazeta Esportiva (@gazetaesportiva) October 13, 2025

Incontestável

Em 76 partidas, Alisson nunca sofreu a quantidade de gols sofridas por Hugo Souza, que fez seu primeiro jogo pela Seleção. O feito do goleiro do Liverpool é ainda maior quando comparado aos números de outros atletas de sua posição no Brasil. Éderson, em 29 jogos, sofreu os três gols uma vez, em um amistoso contra Senegal, em 2023. Bento, por sua vez, tem cinco duelos disputados e em duas oportunidades foi vazado três vezes, contra Espanha e Argentina.

Antes do amistoso contra Senegal, em 2023, a última vez que a Seleção havia sofrido três gols em jogo foi na fatídica Copa do Mundo de 2014. Naquela oportunidade, Júlio César sofreu sete gols da Alemanha e outros três da Holanda.

Alisson

Por conta de uma lesão muscular na coxa sofrida pelo Liverpool, Alisson não foi convocado para os jogos contra a Coreia do Sul e Japão. O goleiro é esperado para voltar a atuar pela equipe de Carlo Ancelotti apenas na Data Fifa de março de 2026, quando o Brasil enfrentará duas seleções europeias.

Na Seleção, Alisson sofreu 34 gols e não foi vazado em 47 partidas. O goleiro já disputou duas Copas do Mundo, em 2018 e 2022, e foi campeão da Copa América em 2019.