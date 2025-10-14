Após polêmica, Borrachinha e Jean Silva se encontram nos bastidores do UFC Rio; veja

Um momento inusitado e simbólico marcou os bastidores do UFC Rio, realizado no último sábado (11), na Farmasi Arena. Em vídeo publicado nas redes sociais, Paulo Borrachinha aparece encontrando Jean Silva, representante da equipe 'Fighting Nerds', com quem protagonizou uma polêmica nas últimas semanas. Apesar do histórico recente de tensão, o encontro foi amistoso e sem qualquer sinal de animosidade.

No registro, o mineiro se aproxima de Jean sorrindo, o abraça e brinca: "Você não vai brigar comigo aqui". A cena descontraída surpreendeu os fãs, especialmente após a intensa troca de farpas entre os dois nas redes sociais (clique aqui ou veja abaixo).

Entenda o caso

A tensão entre os atletas começou após declarações de Borrachinha que foram interpretadas como deboche diante da sequência de derrotas de lutadores da Fighting Nerds em eventos anteriores do UFC. Jean, um dos nomes em ascensão da equipe, respondeu com críticas contundentes e ameaças públicas, elevando o tom do desentendimento.

Apesar do embate virtual, o encontro presencial mostrou que o episódio pode ter ficado no passado. A postura cordial de ambos sugere que a rivalidade foi superada ou, ao menos, neutralizada de forma respeitosa.

