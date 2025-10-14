Após eliminação no Paulista sub-17, Corinthians demite técnico Raphael Laruccia

O Corinthians anunciou nesta terça-feira a demissão do técnico Raphael Laruccia, treinador da equipe sub-17 do Timão. A decisão aconteceu alguns dias depois da eliminação do clube nas oitavas de final do Campeonato Paulista da categoria.

Ainda segundo o Corinthians, quem comandará os treinos do sub-17 enquanto a nova comissão técnica não é anunciada serão os auxiliares Valdeir Santos, do sub-16, e Zé Augusto, do sub-20.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians Base (@corinthiansnabase)

Eliminações determinantes

Além da eliminação no Campeonato Paulista, quando o Timãozinho foi superado pelo RB Bragantino por 3 a 2 no agregado, outro ponto que pesou na demissão de Laruccia foi a queda do Corinthians ainda na primeira fase do Brasileirão da categoria.

Laruccia estava no Corinthians desde 2024, quando chegou para comandar o próprio sub-17. Porém, durante sua curta passagem pelo clube, treinou o sub-20 e ainda comandou os profissionais do Timão em três rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado.

No total, ele ficou no comando do sub-17 em 62 jogos, com 38 vitórias, 11 empates e 13 derrotas. Já no sub-20, ele conquistou seis vitórias, seis empates e nove derrotas.

Raphael Laruccia -

Veja a nota completa do Corinthians sobre a demissão de Raphael Laruccia:

"O Departamento de Formação de Atletas do Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento de Raphael Laruccia do cargo de técnico da equipe Sub-17. O auxiliar técnico Milton Gomes também deixa o Clube.

Os auxiliares-técnicos do Sub-16, Valdeir Santos, e da categoria Sub-20, Zé Augusto, comandarão os treinamentos até a definição da nova comissão técnica.

A diretoria de futebol de base agradece aos profissionais pelos serviços prestados ao Clube e deseja sucesso na sequência de suas carreiras."