Ancelotti garante novos testes na Seleção após derrota para o Japão: "Ideia não muda"

O técnico Carlo Ancelotti garantiu que seguirá fazendo testes nos próximos amistosos da Seleção Brasileira, apesar da derrota de virada sofrida para o Japão nesta terça-feira, no Ajinomoto Stadium, em Tóquio.

O Brasil chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo mesmo entrando em campo com um time completamente alterado. Foram oito mudanças em relação à goleada sobre a Coreia do Sul. O problema é que na etapa complementar, a Seleção sucumbiu e amargou a improvável derrota por 3 a 2.

"Falamos ontem que essas datas são períodos de testes e vamos fazer testes na data FIFA de novembro, nossa ideia não muda a respeito do que temos que fazer. Essa noite foi uma boa aula. Há coisas que precisamos aprender com o jogo de hoje, sobretudo na segunda parte. Acho que temos que ter equilíbrio no pensamento, a equipe jogou muito bem contra a Coreia, jogou bem na primeira parte contra o Japão e jogou muito mal na segunda parte, mas é um processo. Melhor [perder] agora do que na Copa do Mundo", comentou Ancelotti.

O Brasil chegou para o duelo com o Japão com a confiança em alta após a goleada sobre a Coreia do Sul por 5 a 0. O bom início contra o Japão elevou ainda mais a autoestima do torcedor, mas o segundo tempo provou de que é preciso estar concentrado o tempo todo para garantir o resultado positivo.

"Temos que ter equilíbrio, a equipe não era campeã do mundo depois de vencer a Coreia. No jogo de hoje temos que aprender com os erros da segunda parte. O erro maior do time foi não ter uma boa reação depois de sofrer o primeiro gol", prosseguiu o treinador italiano.

Fabrício Bruno foi quem ficou marcado na derrota do Brasil pelo fato de ter cometido uma falha grotesca que resultou no primeiro gol do Japão e abriu caminho para a reação dos donos da casa. Mais tarde o zagueiro também marcou um gol contra. Uma noite para esquecer, mas que, de acordo com Ancelotti, não comprometerá sua trajetória na Seleção.

"Os erros individuais não afetam a presença dos jogadores no time. O que temos que fazer é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não foi boa. Perdemos equilíbrio no campo, atitude, pensamento positivo. Como disse, uma boa aula para o futuro", pontuou o técnico do Brasil.

Essa foi a primeira derrota da Seleção para o Japão na história. Até então, o time canarinho havia duelado com os japoneses em 11 oportunidades, somando nove vitórias e dois empates.

"Quando o time perde, ficamos incomodados, isso é normal. Todos estão incomodados nesse sentido, não gostam de perder. Nem eu, nem os jogadores. Temos que aprender com essa derrota, como sempre é no futebol", concluiu.