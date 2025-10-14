Topo

Ancelotti escala Brasil contra o Japão com oito novidades e variação tática

Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo contra a Bolívia - Buda Mendes/Getty Images
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

14/10/2025 06h38

A seleção brasileira está escalada para o amistoso contra o Japão, e o técnico Carlo Ancelotti fará um teste amplo no segundo jogo desta data Fifa na Ásia.

São oito novidades em relação ao jogo contra a Coreia do Sul. Os três mantidos foram Casemiro, Bruno Guimarães e Vini Jr.

Assim, o Brasil vai a campo com: Hugo Souza, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Martinelli e Vini Jr.

Há uma mudança tática, do 4-2-4 para o 4-3-3. A opção foi manter Vini como atacante mais adiantado, com Paquetá preenchendo mais o meio-campo.

Um goleiro do Corinthians não era titular da seleção desde os tempos de Dida, em 2002.

A bola rola para Japão x Brasil às 7h30 (de Brasília).

