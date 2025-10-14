Ancelotti aponta maior erro do Brasil em derrota: 'Boa aula para o futuro'

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, reconheceu o colapso no segundo tempo diante do Japão. E isso custou a derrota de virada, por 3 a 2. O treinador viu o duelo como uma lição e apontou qual foi o principal problema do Brasil.

"É uma boa aula nesta noite. Há coisas que precisamos aprender do jogo de hoje, sobretudo da segunda parte. Acho que temos que ter equilíbrio no pensamento do que temos que fazer. A equipe jogou muito bem contra a Coreia, foi bem na primeira parte e muito mal na segunda", disse o treinador, que emendou:

O maior erro foi que não teve uma boa reação depois do primeiro erro.

Peso dos erros individuais pensando na Copa. "Os erros individuais não afetam a presença dos jogadores na equipe. A avaliação que temos que fazer é a reação da equipe depois do primeiro erro, que não foi boa. Perdemos equilíbrio e boa atitude no campo, perdemos pensamento positivo. Foi uma boa aula para o futuro".

O que mais Ancelotti disse

Quando a equipe não ganha e perde, ficamos incomodados. Todo mundo está incomodado. Ninguém gosta de perder. Temos que aprender dessa derrota, como sempre, no futebol.

Descontrole

Acho que o jogo de hoje, até o erro de Fabrício, estava bem controlado. Depois, eu tenho muito claro o que aconteceu. A equipe caiu mentalmente. Isso foi o maior erro. Não acho que a atitude não foi boa. O que afetou demais foi o erro

A lição

Na Copa do Mundo tem que ter um equilíbrio. O time não era campeão do mundo depois da Coreia. E no jogo de hoje temos que aprender dos erros da segunda parte

Vai manter os testes?

Falamos ontem que essa data e a próxima são um período de teste. Vamos seguir fazendo testes. Não muda nossa ideia do que temos que fazer

O que o Japão fez