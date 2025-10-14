Topo

Análise: Brasil começa bem, apesar de mudanças, mas sofre "apagão" no 2º tempo

14/10/2025 10h27

O Brasil sofreu a primeira derrota de sua história para o Japão, por 3 a 2, de virada, nesta terça-feira, em Tóquio, no último dos dois amistosos desta data FIFA de outubro. A partida foi marcada por um verdadeiro apagão do time canarinho no segundo tempo, o que ficou de alerta na preparação dos comandados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

A Seleção entrou em campo com oito mudanças em relação à equipe que goleou a Coreia do Sul. Apenas Bruno Guimarães, Casemiro e Vinícius Júnior foram mantidos como titulares do primeiro para o segundo jogo.

Apesar das alterações, o Brasil controlou o primeiro tempo sem grandes problemas e contou com os bons articuladores no meio-campo, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, que deixaram Paulo Henrique e Gabriel Martinelli na cara do gol para abrir 2 a 0.

Além do bom desempenho ofensivo, o Brasil também não vinha sofrendo perigo na defesa, assim como foi na maioria das partidas sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, até que o primeiro erro aconteceu.

Logo no início do segundo tempo, Fabrício Bruno, ao receber recuo de Lucas Paquetá, dominou a bola dentro da própria área, mas perdeu o equilíbrio ao tentar fazer o passe e acabou entregando nos pés de Minamino, que bateu para o gol e descontou para o Japão.

A partir daí, o Brasil teve uma derrocada impressionante no jogo, sofreu o empate e, posteriormente, a virada, contando uma defesa bastante espaçada. Ao passo que o Japão crescia no jogo, a força mental da Seleção foi diluindo até o ponto de a derrota para os donos da casa ser irreversível.

Resultado e postura no segundo tempo à parte, o técnico Carlo Ancelotti aproveitou a oportunidade contra o Japão para avaliar jogadores não só técnica e taticamente, mas também mentalmente visando a Copa do Mundo.

Há muito o que tirar dessa partida para os próximos compromissos. Como o próprio Ancelotti disse ao fim do jogo, "melhor agora do que na Copa do Mundo". Que os erros cometidos contra os japoneses sirvam de lição para o time canarinho.

