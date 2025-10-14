África do Sul vence Ruanda e volta à Copa do Mundo depois de 16 anos

Nesta terça-feira, a África do Sul venceu a Ruanda por 3 a 0, no Estádio Mbombela, pela 10ª rodada do grupo C das Eliminatórias Africanas e conquistou a vaga para a Copa do Mundo de 2026. A última vez da seleção no campeonato mundial foi em 2010.

Situação da tabela

Com o resultado, a África do Sul alcançou os 18 pontos e terminou a fase de grupos na liderança. Ruanda, por sua vez, permaneceu com 11 pontos, na quinta posição do grupo C.

? Resumo do jogo

?ÁFRICA DO SUL 3 X 0 RUANDA?

? Competição: 10ª rodada do grupo C das Eliminatórias Africanas



?? Local: Estádio Mbombela, em Nelspruit



? Data: 14 de outubro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 13h (de Brasília)

Gols

? Thalente Mbatha, aos 5? do 1ºT (África do Sul)

? Oswin Appollis, aos 26? do 1ºT (África do Sul)

? Evidence Makgopa, aos 27? do 2ºT (África do Sul)

Como foi o jogo

A África do Sul abriu o placar aos cinco minutos de jogo. Thalente Mbatha recebeu na entrada da área e chutou forte para o gol, provocando a falha do goleiro Fiacre Ntwari, que deixou a bola escapar entre as mãos e balançar as redes.

Aos 26 minutos, Oswin Appollis ampliou para a África do Sul. O atacante aproveitou sobra de bola na grande área e finalizou de primeira no ângulo da meta adversária, anotando um golaço.

O terceiro da África do Sul saiu aos 27 minutos da etapa complementar, com Evidence Makgopa. O centroavante aproveitou cobrança de escanteio pelo lado direito e desviou na primeira trave para marcar de cabeça.

Próximo jogo

África do Sul

África do Sul x Angola (1ª rodada da Copa Africana de Nações)



Data e horário: 22/12 (segunda-feira) às 16h30



Local: Marrakech Stadium, em Marrocos