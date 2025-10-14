Topo

África do Sul supera punição e volta à Copa do Mundo após 16 anos

Thalente Mbatha, da África do Sul, comemora gol contra Ruanda pelas Eliminatórias Africanas para a Copa de 2026 Imagem: REUTERS/Esa Alexander
14/10/2025 14h56

Com o cenário mais complicado do Grupo C das Eliminatórias Africanas, a África do Sul venceu Ruana por 3 a 0 e garantiu uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

Os sul-africanos não dependiam apenas de si para carimbar o passaporte para o Mundial do ano que vem. Além de um triunfo em casa, a África do Sul precisava de um tropeço do então líder Benin contra a Nigéria. Os nigerianos venceram por 4 a 0.

A África do Sul superou a punição por escalação irregular, que tirou a seleção da liderança do grupo há duas rodadas do fim das Eliminatórias. Os sul-africanos escalaram o volante Teboho Mokoena — que tinha dois cartões amarelos acumulados — na vitória por 2 a 0 contra Lesoto.

A violação resultou na perda de três pontos e no drama para ir à Copa de 2026. O placar da partida foi revertido em vitória de 3 a 0 para Lesoto, que deixou a África do Sul na segunda colocação da chave, com os mesmos 14 pontos de Benin. A Nigéria, terceira colocada, era ameaça, com 11 pontos.

O empate com Zimbábue e a vitória contra Ruanda recolocou a África do Sul na liderança do Grupo C. Apenas os primeiros colocados nas noves chaves garantem vaga direta para o Mundial.

A África do Sul volta a disputar uma edição de Copa do Mundo após 16 anos. A última participação foi em 2010, quando o país recebeu a competição de seleções.

Como ficou o Grupo C das Eliminatórias Africanas

  1. África do Sul - 18 pontos
  2. Nigéria - 17 pontos
  3. Benin - 17 pontos
  4. Lesoto - 12 pontos
  5. Ruanda - 11 pontos
  6. Zimbábue - 5 pontos

