ABC anuncia a contratação de Edson, jogador envolvido em caso de agressão

O ABC anunciou, nesta terça-feira, a contratação de Edson, atleta demitido pelo Botafogo-SP após episódio de agressão no rosto de Zeca, lateral do Coritiba. O contrato firmado é válido até 2027.

Revelado nas categorias de base do próprio ABC, Edson volta ao time após 12 anos, sendo o principal reforço do clube para a temporada. O atleta também acumula passagens por times como São Bernardo, Fluminense, Bahia e Ponte Preta, além de ter jogado no futebol saudita.

Agressão em campo

A situação aconteceu no duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo-SP foi derrotado por 2 a 0 para o Coritiba. Ao final do primeiro tempo, Edson foi expulso após acertar uma cotovelada em Gustavo Coutinho. O defensor, irritado pelo cartão vermelho, correu em direção a Zeca para dar um tapa na cara do jogador.

Segundo Edson, o lateral do Coxa proferiu frases xenofóbicas. Um Boletim de Ocorrência foi registrado após o episódio.