Topo

Esporte

ABC anuncia a contratação de Edson, jogador envolvido em caso de agressão

14/10/2025 13h56

O ABC anunciou, nesta terça-feira, a contratação de Edson, atleta demitido pelo Botafogo-SP após episódio de agressão no rosto de Zeca, lateral do Coritiba. O contrato firmado é válido até 2027.

Revelado nas categorias de base do próprio ABC, Edson volta ao time após 12 anos, sendo o principal reforço do clube para a temporada. O atleta também acumula passagens por times como São Bernardo, Fluminense, Bahia e Ponte Preta, além de ter jogado no futebol saudita.

Agressão em campo

A situação aconteceu no duelo válido pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, quando o Botafogo-SP foi derrotado por 2 a 0 para o Coritiba. Ao final do primeiro tempo, Edson foi expulso após acertar uma cotovelada em Gustavo Coutinho. O defensor, irritado pelo cartão vermelho, correu em direção a Zeca para dar um tapa na cara do jogador.

Segundo Edson, o lateral do Coxa proferiu frases xenofóbicas. Um Boletim de Ocorrência foi registrado após o episódio.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Ídolo do Corinthians defende Hugo Souza em lance de gol do Japão

Assistir Portugal x Hungria ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Hugo Souza quebra marca negativa em estreia pelo Brasil

Assistir Espanha x Bulgária ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Assistir Letônia x Inglaterra ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar

Assistir Itália x Israel ao vivo pelas Eliminatórias: veja onde vai passar o jogo

Santos acerta parceria com empresa de construção civil

Com contrato até dezembro, Neymar entra na mira de times italianos, diz jornalista

ABC anuncia a contratação de Edson, jogador envolvido em caso de agressão

Hugo lamenta derrota da Seleção: "Segundo tempo time deu uma desligada"

Ronaldo projeta clássico entre Bahia e Vitória: "Campeonato à parte"