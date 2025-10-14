Topo

6 seleções garantiram vaga para a Copa do Mundo hoje; veja classificados

Harry Kane, da Inglaterra, comemora gol contra a Letônia pelas Eliminatórias para a Copa - Foto: Reprodução/Instagram@england
14/10/2025 18h38

Nesta terça-feira, seis seleções confirmaram vagas na Copa do Mundo de 2026. Veja os classificados abaixo:

Inglaterra

Os ingleses dependiam apenas de si e precisavam vencer a Letônia para garantirem sua vaga. A classificação veio com uma goleada por 5 a 0.

África do Sul

A Áfirica do Sul precisava de uma vitória contra Ruanda e que Benim, líder do Grupo C, perdesse para a Nigéria, que também sonhava com a vaga. O cenário foi perfeito para os sul-africanos, que ganharam por 3 a 0 e viram a Nigéria vencer Benim por 4 a 0.

Costa do Marfim

A Costa do Marfim precisava apenas de uma vitória contra o Quênia, que veio com um 3 a 0.

Senegal

Senegal precisava apenas de uma vitória contra a Mauritânia, que veio com um 4 a 0.

Qatar

O Qatar tinha a missão de vencer o confronto direto contra os Emirados Árabes, que lideravam o Grupo A da quarta fase das Eliminatórias Asiáticas. A vitória veio com um emocionante 2 a 1, com o Qatar segurando os últimos minutos com um jogador a menos.

Arábia Saudita

Em outro confronto direto, a Arábia Saudita tinha a vantagem do empate contra o Iraque, e conseguiu o resultado após o 0 a 0.

Portugal não classificou por pouco

Portugal era outra seleção que poderia ter se garantido na Copa do Mundo hoje, mas sofreu gol no fim, empatou com a Hungria e terá de esperar a próxima data Fifa.

Veja todos as seleções classificadas

  • África do Sul
  • Arábia Saudita
  • Argélia
  • Argentina
  • Austrália
  • Brasil
  • Cabo Verde
  • Canadá (país-sede)
  • Colômbia
  • Coreia do Sul
  • Costa do Marfim
  • Egito
  • Equador
  • EUA (país-sede)
  • Gana
  • Inglaterra
  • Irã
  • Japão
  • Jordânia
  • Marrocos
  • Mexíco (país-sede)
  • Nova Zelândia
  • Paraguai
  • Qatar
  • Senegal
  • Tunísia
  • Uruguai
  • Uzbequistão

