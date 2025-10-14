6 seleções garantiram vaga para a Copa do Mundo hoje; veja classificados
Nesta terça-feira, seis seleções confirmaram vagas na Copa do Mundo de 2026. Veja os classificados abaixo:
Inglaterra
Os ingleses dependiam apenas de si e precisavam vencer a Letônia para garantirem sua vaga. A classificação veio com uma goleada por 5 a 0.
África do Sul
A Áfirica do Sul precisava de uma vitória contra Ruanda e que Benim, líder do Grupo C, perdesse para a Nigéria, que também sonhava com a vaga. O cenário foi perfeito para os sul-africanos, que ganharam por 3 a 0 e viram a Nigéria vencer Benim por 4 a 0.
Costa do Marfim
A Costa do Marfim precisava apenas de uma vitória contra o Quênia, que veio com um 3 a 0.
Senegal
Senegal precisava apenas de uma vitória contra a Mauritânia, que veio com um 4 a 0.
Qatar
O Qatar tinha a missão de vencer o confronto direto contra os Emirados Árabes, que lideravam o Grupo A da quarta fase das Eliminatórias Asiáticas. A vitória veio com um emocionante 2 a 1, com o Qatar segurando os últimos minutos com um jogador a menos.
Arábia Saudita
Em outro confronto direto, a Arábia Saudita tinha a vantagem do empate contra o Iraque, e conseguiu o resultado após o 0 a 0.
Portugal não classificou por pouco
Portugal era outra seleção que poderia ter se garantido na Copa do Mundo hoje, mas sofreu gol no fim, empatou com a Hungria e terá de esperar a próxima data Fifa.
Veja todos as seleções classificadas
- África do Sul
- Arábia Saudita
- Argélia
- Argentina
- Austrália
- Brasil
- Cabo Verde
- Canadá (país-sede)
- Colômbia
- Coreia do Sul
- Costa do Marfim
- Egito
- Equador
- EUA (país-sede)
- Gana
- Inglaterra
- Irã
- Japão
- Jordânia
- Marrocos
- Mexíco (país-sede)
- Nova Zelândia
- Paraguai
- Qatar
- Senegal
- Tunísia
- Uruguai
- Uzbequistão