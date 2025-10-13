Zidane revela os 3 jogadores que mais admira. E nenhum é brasileiro

Ídolo do Real Madrid e da seleção da França, Zinédine Zidane revelou os três jogadores que mais tem gostado de assistir no futebol atualmente, sem nenhum brasileiro na lista.

Jogadores que eu gosto? Independentemente da posição, um jogador que me emociona quando toca na bola é o Yamal. Contra a Inter no ano passado, na Liga dos Campeões, no San Siro, ele fez tudo sozinho. E aí, eu penso no Vitinha e no João Neves. Eles nunca perdem a bola.

Zidane, em evento promovido pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport

'Número 10 está desaparecendo'

Embora goste de ver estes nomes atualmente, Zidane fez uma crítica à falta de bons jogadores, principalmente no meio de campo. Ele acredita que o futebol costumava ter mais jogadores cerebrais.