Yamal volta a treinar, mas Ferran Torres vira dúvida no Barcelona

13/10/2025 08h48

Nesta segunda-feira, o elenco do Barcelona se reapresentou e iniciou a preparação para a retomada do Campeonato Espanhol após a data Fifa. O técnico Hansi Flick contou com uma novidade importante. Lamine Yamal foi reintegrado.

O jovem atacante espanhol estava tranado uma lesão no púbis. A contusão, aliás, chegou a gerar um atrito entre o clube catalão e a seleção espanhola. O jogador de 18 anos precisou ser cortado da convocação.

Além de Yamal, Fermín López também voltou a treinar com o elenco. O atacante está recuperado de uma lesão muscular na perna esquerda.

Problemas no Barça

Por outro lado, Ferran Torres torres virou dúvida. Exames médicos confirmaram que o atacante apresenta dores musculares no tendão da coxa esquerda, sem lesão associada. Ele seguirá um tratamento específico.

Ferran Torres defendeu a seleção espanhola na vitória de 2 a 0 sobre Geórgia, na última sexta-feira, pelas Eliminatórias Europeias para  a Copa do Mundo de 2026.

O Barcelona também confirmou, nesta segunda-feira, a lesão muscular na panturrilha esquerda de Dani Olmo.

Calendário

O clube catalão volta a campo no sábado, quando recebe o Girona, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola a partir das 11h15 (de Brasília). O time é vice-líder do torneio, com 19 pontos, dois a menos que o Real Madrid.

