Volta Redonda bate o Atlético-GO e reage no Z4 da Série B

O Volta Redonda venceu o Atlético-GO por 3 a 0, nesta segunda-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Os gols da equipe mandante foram anotados por Ygor Catatau, Marquinhos e Bruno Barra.

Marquinhooooooooosss Com extrema categoria

ele chutou no canto da esquerdo do goleiro adversário e amplia para o Voltaço na partida! Voltaçoooo VRE 2 x 0 ACG - Brasileirão B pic.twitter.com/Pckgq9RwH3 ? Volta Redonda FC (@VoltacoFC) October 13, 2025

Situação na tabela

Com a vitória, o Volta Redonda que começou a rodada na 19ª colocação, ganhou fôlego e subiu para o 17º lugar, ficando a apenas dois pontos da Ferroviária, primeira equipe fora do Z4. O Atlético-GO, por sua vez, permanece na décima posição, com 45 pontos conquistados.

Resumo do jogo

?? VOLTA REDONDA 3 x 0 ATLÉTICO-GO ??

Competição: Série B do Brasileirão - 32ª rodada



Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)



Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)



Horário: 19h (de Brasília)

Gols



Ygor Catatau (3? do 2ºT, Volta Redonda)



Marquinhos (29? do 2ºT, Volta Redonda)



Bruno Barra (40? do 2ºT, Volta Redonda)

Como foi o jogo?

Ygor Catatau abriu o placar para o Volta Redonda aos três minutos do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque, Vitinho acionou o atacante, que dominou, avançou e bateu na saída do goleiro Paulo Vitor.

Já aos 29 minutos, Marquinhos recebeu passe de Raí, entrou na área e finalizou colocado para ampliar o placar para a equipe mandante.

O Voltaço fechou a conta aos 40 minutos, com Bruno Barra. O volante saiu em disparada no campo de ataque, chutou na saída do goleiro e correu para o abraço.

Próximos jogos

Operário-PR x Volta Redonda - 33ª rodada da Série B



Data e horário: 19/10 (domingo), às 16h



Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

Atlético-GO x Vila Nova - 33ª rodada da Série B



Data e horário: 18/10 (sábado), às 16h



Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)