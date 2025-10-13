Volta Redonda bate o Atlético-GO e reage no Z4 da Série B
O Volta Redonda venceu o Atlético-GO por 3 a 0, nesta segunda-feira, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Os gols da equipe mandante foram anotados por Ygor Catatau, Marquinhos e Bruno Barra.
Situação na tabela
Com a vitória, o Volta Redonda que começou a rodada na 19ª colocação, ganhou fôlego e subiu para o 17º lugar, ficando a apenas dois pontos da Ferroviária, primeira equipe fora do Z4. O Atlético-GO, por sua vez, permanece na décima posição, com 45 pontos conquistados.
Resumo do jogo
?? VOLTA REDONDA 3 x 0 ATLÉTICO-GO ??
Competição: Série B do Brasileirão - 32ª rodada
Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)
Data: 13 de outubro de 2025 (segunda-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Gols
Ygor Catatau (3? do 2ºT, Volta Redonda)
Marquinhos (29? do 2ºT, Volta Redonda)
Bruno Barra (40? do 2ºT, Volta Redonda)
Como foi o jogo?
Ygor Catatau abriu o placar para o Volta Redonda aos três minutos do segundo tempo. Em jogada de contra-ataque, Vitinho acionou o atacante, que dominou, avançou e bateu na saída do goleiro Paulo Vitor.
Já aos 29 minutos, Marquinhos recebeu passe de Raí, entrou na área e finalizou colocado para ampliar o placar para a equipe mandante.
O Voltaço fechou a conta aos 40 minutos, com Bruno Barra. O volante saiu em disparada no campo de ataque, chutou na saída do goleiro e correu para o abraço.
Próximos jogos
Operário-PR x Volta Redonda - 33ª rodada da Série B
Data e horário: 19/10 (domingo), às 16h
Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)
Atlético-GO x Vila Nova - 33ª rodada da Série B
Data e horário: 18/10 (sábado), às 16h
Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)