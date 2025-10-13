Vasco divulga detalhes da venda de ingressos para jogo contra o Fluminense

O Vasco divulgou, nesta segunda-feira, informações da venda de ingressos do jogo contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Cruzmaltino podem adquirir seus ingressos por meio do site botafogo.com.br/ingresso.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos bilhetes funcionará na seguinte ordem: Estatutários e Dinamite Eterno (13/10, às 14h), Gigante 5 estrelas (13/10, às 16h), Gigante 4 estrelas (13/10, às 18h), Gigante 4 estrelas (14/10, às 10h), Norte a Sul e Gigante 2 estrelas (14/10, às 14h), Camisas Negras/Coração Infantil (14/10, às 14h) e Público Geral/Gratuidade/Visitante (16/10, às 10h).

O confronto, que ocorrerá no Maracanã, será válido pela 29ª rodada e está marcado para a próxima segunda, dia 20 de outubro, às 19h30 (de Brasília).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por So?cio Gigante (@sociogigante)

Valores dos ingressos:

Norte (Vasco): Inteira - R$ 90,00 | Meia - R$ 45,00

Leste Superior (Misto): Inteira - R$ 120,00 | Meia - R$ 60,00

Leste Inferior (Misto): Inteira - R$ 140,00 | Meia - R$ 70,00

Oeste Inferior (Misto): Inteira - R$ 180,00 | Meia - R$ 90,00

Maracanã Mais (Misto): Inteira - R$ 500,00 | Meia - R$ 287,50

Sul (Visitante): Inteira - R$90,00 | Meia - R$45,00 | Sócio visitante - R$ 45,00