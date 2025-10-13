Trio treina normalmente e deve reforçar o Santos contra o Corinthians
O Santos realizou, na manhã desta segunda-feira, o penúltimo treino visando o clássico contra o Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro. Com o trio Victor Hugo, Bontempo e Mayke em campo, o elenco alvinegro deu sequência à preparação, com foco em trabalhos físicos e táticos.
Os jogadores se apresentaram no CT Rei Pelé por volta das 9h (de Brasília) e iniciaram os trabalhos uma hora depois. Os atletas iniciaram o dia com um treino físico. Posteriormente, a comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda comandou uma atividade tática, fazendo testes para o clássico.
O Santos recebe o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Possíveis retornos e desfalques
Vojvoda deve poder contar com três retornos importantes. Os meio-campistas Victor Hugo e Gabriel Bontempo estão recuperados de suas respectivas lesões musculares e devem ser relacionados. Ambos treinaram normalmente nesta segunda-feira.
Outro que também deve ficar à disposição é o lateral direito Mayke. Ele participou da atividade desta segunda-feira sem maiores problemas após se recuperar de uma inflamação no joelho direito, que o tirou da partida contra o Ceará.
Por outro lado, o treinador argentino seguirá tendo a baixa de Neymar, que se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. O volante Tomás Rincón, com um edema na panturrilha esquerda, também deve ser desfalque no Peixe.
O Santos encerra a preparação para o clássico alvinegro na tarde desta terça-feira, novamente no CT Rei Pelé.
Situação do Santos no Brasileirão
Com 28 pontos conquistados após 26 jogos, o Santos está perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Peixe está no 16º lugar, com três pontos a mais que o 17º colocado Vitória, equipe que abre o Z-4.
- Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)
Próximos jogos do Santos
- Santos x Corinthians (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Santos x Vitória (29ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)