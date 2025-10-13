Torcida do Palmeiras só apoia na boa fase? Veja públicos das últimas crises

A torcida do Palmeiras lotou o Allianz Parque e assistiu ao Verdão golear o Juventude por 4 a 1 no último sábado. Com direito a mosaico 3D, os palmeirenses fizeram uma festa impressionante para recepcionar o time, que é líder do Brasileirão.

Após o fim da partida, o técnico Abel Ferreira reconheceu a importância do apoio da torcida: "Quando a Mancha Verde está do nosso lado, nós somos fodas mesmo. Eles conseguem puxar todos que estão aqui dentro, como foi hoje".

Em seguida, o português completou sua fala pedindo que o apoio seja também nos momentos de dificuldade: "Não é quando as coisas estão bem que preciso da nossa torcida, ou da Mancha Verde. É nos momentos difíceis. Se o Palmeiras, a Mancha Verde e a torcida querem ser diferentes, é nos momentos duros".

Quando Abel foi alvo da torcida

Abel sofreu com críticas e pressão por parte da torcida em 2024, ao ser eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil e não conseguir conquistar o Brasileirão, apesar do investimento alto.

Em 2025, as eliminações para o Corinthians no Paulistão e na Copa do Brasil geraram uma pressão ainda maior. Torcedores do Palmeiras criticaram o treinador ainda durante a partida contra o rival pela Copa do Brasil, e Abel parece não ter esquecido ainda.

Mas quando se trata da média de público, o Palmeiras mantém bons números mesmo em meio a crises. Confira a seguir o levantamento do UOL dos públicos do Verdão em momentos de baixa.

Eliminações contra Flamengo na Copa do Brasil e Botafogo na Libertadores 2024

Como as duas eliminações nas principais competições de mata-mata disputadas pelo Verdão foram em um intervalo de 14 dias, o abalo na torcida foi dobrado. Porém, o clube seguia na briga pela liderança no Brasileirão, e a torcida manteve o apoio.

O jogo seguinte no Allianz Parque, contra o Criciúma, contou com 40.035 torcedores, que assistiram o Palmeiras vencer por 5 a 0. Isto é quase a capacidade máxima do estádio, que chega a pouco mais de 42 mil com camarotes e ingressos de patrocinadores. Na sequência, o jogo contra o Fortaleza teve 40.321, e o confronto entre Palmeiras e Grêmio contou com 33.670 pagantes.

Perda do título do Paulistão 2025 contra o Corinthians

A dolorida derrota no Paulistão deste ano desmotivou parte da torcida, e o Verdão viu sua média de público cair. Contra o Botafogo, na primeira rodada do Brasileirão, 30.367 pagantes; contra o Cerro Porteño, na estreia da Libertadores deste ano, apenas 24.530, e contra o Bahia, no Brasileirão, 29.033.

Queda na Copa do Brasil 2025

A segunda eliminação para o rival no ano foi refletida no público da partida seguinte: 27.347 pagantes assistiram a Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão.

Mas o Verdão logo viu sua média de público voltar a subir, ao receber 33.203 torcedores para o confronto contra o Universitario-PER e 36.567 contra o Sport, pelo Brasileirão.

No fim, a média de público do Palmeiras se mantém acima de 30 mil, e hoje é a 6ª maior do país, de acordo com a CBF.

O Verdão fica atrás de Flamengo, Cruzeiro, Corinthians, Bahia e São Paulo, clubes que têm estádios de capacidade superior ao do Palestra Itália.