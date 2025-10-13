Tapia e Luciano desencantam e passam a despontar como dupla titular do ataque do São Paulo

O técnico Hernán Crespo ganhou uma nova combinação de jogadores para formar o ataque do São Paulo. Gonzalo Tapia e Luciano desencantaram, marcando gols nos últimos dois jogos, e podem seguir como dupla para a reta final de temporada.

Luciano e Tapia atuaram juntos pela primeira vez no clássico contra o Palmeiras e foi justamente eles que balançaram as redes para o São Paulo, que abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas acabou sofrendo a virada na etapa complementar.

Aparentemente a dupla deu química e, com tempo para ser trabalhada, pode render ainda mais frutos ao São Paulo, que tem como grande objetivo neste último semestre garantir a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

O São Paulo vem tendo 11 dias para descansar seus jogadores e trabalhar com mais tempo antes da retomada do futebol brasileiro. Na próxima quinta-feira, o Tricolor visita o Grêmio, em Porto Alegre, com a missão de mostrar que essa espécie de intertemporada devido à data FIFA surtiu efeito.

Com a derrota para o Palmeiras no clássico, o São Paulo perdeu a sétima colocação do Campeonato Brasileiro para o Fluminense e agora figura em oitavo lugar na tabela. Por isso, os próximos compromissos deverão ser encarados como verdadeiras finais para que o Tricolor não se afaste da briga pelo G6.