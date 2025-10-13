Topo

Taffarel elogia Hugo Souza e vê estreia pelo Brasil como "momento apropriado"

13/10/2025 00h12

Prestes a realizar o sonho de defender a Seleção Brasileira pela primeira vez, Hugo Souza conta com o respaldo de um dos maiores goleiros da história do país. O coordenador de preparação de goleiros da CBF, Cláudio Taffarel, destacou o bom momento do jogador do Corinthians e afirmou que o amistoso contra o Japão, nesta terça-feira, em Tóquio, é adequado para o arqueiro vestir a Amarelinha.

"O Hugo está muito preparado e vem trabalhando bastante na Seleção e em seu clube. Ele está chegando aqui com muito entusiasmo, e é isso o que a gente quer dos jogadores ? essa preparação psicológica também. Queremos vê-lo em campo, com a camisa da Seleção. É um momento muito bom e apropriado para ele. Espero que faça um bom trabalho, assim como o Bento fez", afirmou o tetracampeão mundial em entrevista à CBF TV.

Aos 26 anos, Hugo vive grande fase desde que chegou ao Timão, em que assumiu a titularidade e se tornou um dos pilares da equipe alvinegra. Agora, terá a oportunidade de defender o Brasil pela primeira vez sob o comando de Carlo Ancelotti, no amistoso diante dos japoneses, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium.

Confiança no trio de goleiros

Além de Hugo Souza, a Seleção conta com Bento e John na posição. Taffarel elogiou a harmonia entre os goleiros e ressaltou o respeito mútuo dentro do grupo. O goleiro do Al-Nassr, por exemplo, passou ileso do duelo contra a Coreia do Sul, na goleada de 5 a 0 do Brasil.

"A gente tem sempre uma relação muito boa aqui, uma relação franca, muito direta. Todos eles sabem qual é o lugar deles, a posição dentro do grupo, e têm muito respeito um pelo outro. Isso facilita bastante", destacou.

O tetracampeão também demonstrou satisfação com a chegada de John, atualmente no Nottingham Forest, e destacou que o Brasil está bem servido na posição.

"O John chegou agora, a gente não conhecia pessoalmente, mas já monitorava. Ele mostrou que pode estar aqui dentro. Infelizmente só tem espaço para três, mas o importante é que o Brasil tem goleiro. Se tiver qualquer problema, estaremos sempre bem servidos", disse.

Ex-goleiro relembra primeiro jogo entre Brasil e Japão

Taffarel esteve em campo no primeiro confronto da história entre Brasil e Japão, disputado em 23 de julho de 1989, em São Januário. Na ocasião, o time comandado por Sebastião Lazaroni venceu por 1 a 0, com gol de Bismarck.

"Tenho uma lembrança boa. Era o meu início na Seleção Principal, em um amistoso 'estranho', digamos assim, de jogar com o Japão no Brasil. Olhando agora, é positivo estar nessa história da Seleção e hoje, em uma outra situação, como treinador de goleiros, depois de tantos anos (na Seleção). É muito gratificante ter essa lembrança", afirmou.

