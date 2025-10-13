Suzano e Vôlei Renata abrem finais do Campeonato Paulista; veja detalhes

Mais uma vez, é dia de decisão em Suzano. Nesta terça-feira, a partir das 20h30 (de Brasília), o Suzano Vôlei entra em quadra na primeira partida da final do Campeonato Paulista contra o Vôlei Renata, de Campinas (SP), na Arena Suzano. O confronto entre os dois times paulistas de maior destaque ao longo da temporada passada é a reedição da última final estadual.

Decacampeã paulista, a cidade de Suzano viverá o clima de sua 15ª final estadual, a 3ª consecutiva do atual projeto que, em 2023 e 2024, foi vice-campeão. Na temporada passada, inclusive, a decisão foi disputada entre suzanenses e campineiros, com título para o time do interior após duas vitórias para cada lado e uma decisão no golden set.

Frente a frente mais uma vez, Suzano e Renata chegam à decisão com as duas melhores campanhas da competição, tendo também vencido seus dois jogos nas semifinais contra Sesi Bauru e Viapol Vôlei, respectivamente. Agora, no primeiro jogo da série, cuja decisão será na próxima sexta-feira, no Taquaral, é tudo ou nada na luta pelo que pode ser a 11ª taça da cidade mais vezes campeã no Estado de São Paulo.

Finalista em sua temporada de retorno ao Brasil após nove anos na Europa, o técnico Cezar Douglas afirmou que a torcida de Suzano será fundamental para a equipe buscar um resultado positivo na ida da finalíssima.

"O Campinas tem uma base sólida e é um time de muita qualidade, com certeza, mas não chegamos aqui à toa. Mesmo trabalhando com alguns desfalques em virtude de lesões neste início de temporada, temos condições física, técnica e psicológica para fazer dois jogos iguais e alcançar esse sonho que a cidade tem há tantos anos. Contamos com o apoio de todos nessa partida de ida, vamos lutar do início ao fim pela vitória", disse.

O duelo de ida das finais do Campeonato Paulista entre Suzano e Vôlei Renata acontece nesta terça-feira (14/10), às 20h30, na Arena Suzano.