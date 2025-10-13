Spoiler no UFC Rio! Atleta revela luta entre Alexandre Pantoja e Joshua Van no UFC 323

Um dos momentos mais curiosos do UFC Rio, realizado no último sábado (11), aconteceu fora do octógono. Após nocautear Lucas Almeida com autoridade no card preliminar, Michael Aswell Jr. surpreendeu ao revelar, durante sua entrevista pós-luta, que seu companheiro de treinos Joshua Van será o próximo desafiante ao cinturão peso-mosca (57 kg), em duelo contra Alexandre Pantoja no UFC 323.

O confronto ainda não foi anunciado oficialmente pelo Ultimate, mas, de acordo com Aswell, a disputa já estaria confirmada para o evento de encerramento da temporada, marcado para o dia 6 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). Empolgado com o momento, o atleta aproveitou a ocasião para pedir uma vaga no mesmo card.

"Acabei de ver que foi anunciado: Las Vegas, 6 de dezembro. Meu melhor amigo Joshua Van vai lutar. Eu adoraria estar no card dele. Ele vai enfrentar o Pantoja pelo cinturão. Se pudermos entrar nesse card, eu adoraria. Estou saudável, estou pronto, vamos nessa", declarou.

Título em jogo

Se confirmado, o confronto marcará a quinta defesa de título do brasileiro desde que assumiu o trono da divisão em 2023. Invicto em suas últimas oito apresentações, Pantoja tenta consolidar seu domínio na categoria e fortalecer ainda mais sua posição entre os melhores lutadores peso-por-peso do mundo.

