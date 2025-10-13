PVC: Só o Flamengo de Jesus supera aproveitamento deste Palmeiras de Abel

O Palmeiras de Abel Ferreira alcançou a segunda melhor campanha da história dos pontos corridos após 26 rodadas de Brasileirão, só atrás do Flamengo de Jorge Jesus em 2019, destaca Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

O comentarista detalha que o Palmeiras de Abel tem três pontos a menos que o Flamengo de Jesus com a mesma quantidade de jogos.

Esse é o dado, para mim, mais impressionante. A gente está discutindo o ano inteiro a dificuldade do Palmeiras formatar um novo time e hoje você olha para a classificação e a gente percebe que só existe um time em 26 jogos com a pontuação superior a que o Palmeiras tem hoje -- foi o Flamengo do Jorge Jesus, em 2019.

PVC

Por que o Flamengo não é líder neste momento? Porque ele tem o único time na história dos pontos corridos que consegue se aproximar do Flamengo do Jorge Jesus, e esse time não é o Flamengo do Filipe Luís, é o Palmeiras do Abel. O Flamengo do Jorge Jesus tinha 61 pontos depois de 26 jogos, e o Palmeiras hoje tem 58. É o segundo melhor time da história dos pontos corridos nesse momento.

PVC

O José Martínez não se representou na quarta-feira, quando o Corinthians voltou a treinar. O Corinthians ficou de folga desde o jogo contra o Mirassol até a quarta-feira, quando se representou e o Martínez não estava lá. O Martínez desde então não treinou mais. Hoje inclusive o Corinthians fez um treino aberto para a gente da imprensa, a gente estava lá e o José Martínez de novo não apareceu. A alegação dele é que na verdade ele está resolvendo questões pessoais e familiares, mas mais a fundo o que está acontecendo o Corinthians ainda não sabe direito.

Renan Liskai

Para o jogo contra o Botafogo ainda restam duas dúvidas: Pulgar e o Saúl. O Pulgar já está recuperado da cirurgia no pé direito, está há bastante tempo já longe dos gramados e o Flamengo está tratando oretorno dele com muito cuidado. Embora ele tenha treinado com o grupo nos últimos dias, o técnico Filipe Luís ainda tá avaliando se coloca ele já, relaciona ele pro jogo contra o Botafogo ou guarda ele pro jogo contra o Palmeiras.

Bruno Braz

Veja horários das lives do UOL Esporte:

Lives dos clubes:

Imagem: Arte/UOL