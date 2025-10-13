Show deixa marcas no campo do Maraca antes de decisão do Fla e jogo do Flu

Um show do grupo de pagode "Sorriso Maroto" foi realizado na noite do último sábado no gramado do Maracanã. A apresentação reuniu mais de 60 mil pessoas e deixou marcas no campo.

Três jogos nos próximos dias

O UOL esteve no estádio na manhã de hoje e fez as imagens. A reportagem acessou através da compra de ingresso do Tour para visitantes e turistas que é realizado diariamente no local.

Visualmente, notou-se marcas deixadas pelos tapumes colocados sobre a grama. O megapalco da banda foi instalado atrás de um dos gols.

Mais de 60 mil pessoas estiveram presentes em show do Sorriso Maroto no gramado do Maracanã Imagem: Instagram / @sorrisoasantigas

Funcionários ainda trabalhavam na locomoção das últimas peças da montagem do evento. Já outros realizavam os reparos no campo.

Na sexta à noite, o Maracanã também recebeu um jogo de lendas de Brasil e Itália, que contou, entre outros, com craques como Romário e Roberto Baggio.

Estão previstos três jogos no estádio nos próximos dias: Fluminense x Juventude, na quinta (16); Flamengo x Palmeiras, no domingo (19); e Vasco x Fluminense, na segunda (20). Todos pelo Campeonato Brasileiro.

"Cuidados garantem o gramado em perfeitas condições na quinta"

Gramado do Maracanã ficou com marcas após show do grupo de pagode Sorriso Maroto, no sábado Imagem: Bruno Braz / UOL

O UOL procurou a administração do Maracanã para saber os cuidados que têm sido feitos no gramado após o show. Em resposta, foram encaminhadas postagens do estádio em suas redes sociais. Nelas, o consórcio detalha o trabalho com a promessa de que o campo estará "em perfeitas condições" já na partida entre Fluminense e Juventude.

Manutenção do gramado a todo vapor! Desde domingo estão sendo realizadas etapas de limpeza, cortes, adubação e descompactação profunda do gramado. Esses cuidados garantem o campo em perfeitas condições na próxima quinta-feira. Tudo pronto para a sequência intensa que vem por aí!

Postagem do Maracanã no "X"

Desde domingo estão sendo realizadas etapas de limpeza, cortes, adubação e descompactação profunda do gramado. Esses cuidados garantem o campo em perfeitas condições na próxima quinta-feira. Tudo pronto para a sequência intensa que vem por aí! pic.twitter.com/QzONwPbUem -- Maracanã (@maracana) October 13, 2025

Possibilidade de shows pesou contra proposta do Vasco em licitação

Em setembro do ano passado, Flamengo e Fluminense assinaram um contrato de concessão do Maracanã pelos próximos 20 anos. A dupla venceu a disputa pela licitação contra a proposta formada pelo Vasco da Gama em parceria com a empresa WTorre.

Na época, um dos entraves que pesou contra o projeto dos vascaínos foi a possibilidade de incluir shows no estádio. Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro também declarou publicamente a preferência para que o Maracanã fosse administrado por clubes e não empresas.

Atualmente, a configuração da sociedade está estabelecida da seguinte forma: 65% para o Flamengo e 35% para o Fluminense.