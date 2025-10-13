Sem Hugo Souza, Corinthians define goleiro titular para clássico contra o Santos

O Corinthians confirmou, nesta segunda-feira, que Felipe Longo será o goleiro titular contra o Santos, nesta quarta-feira, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hugo Souza, que irá defender a Seleção Brasileira nesta terça, no amistoso contra o Japão, cumpre suspensão e está fora do clássico.

Além de Felipe, Dorival tinha outras duas opções para a posição: Kauê e Matheus Donelli. No entanto, segundo a nota divulgada pelo clube, Longo será o titular.

Em entrevista à Corinthians TV, o preparador de goleiros do Timão, Marcelo Carpes, demonstrou confiança no goleiro formado na base do clube. Esta será a primeira oportunidade do atleta de 20 anos entre os profissionais.

"A gente tem muita confiança no trabalho que estamos desenvolvendo. Eles estão em um momento bom. Tivemos o Hugo convocado para a Seleção principal e o Felipe Longo convocado para a sub-20. Ele já esteve lá antes, fez uma participação boa. Tem um histórico no Corinthians, está aqui há oito anos e trabalha com a gente há uns cinco. É um menino seguro, técnico, tem a total confiança nossa", afirmou o profissional.

A preparação dos goleiros do Timão! ??? Confira a entrevista exclusiva com o preparador de goleiros Marcelo Carpes agora na Corinthians TV ?? https://t.co/tmTByfqImz#VaiCorinthians pic.twitter.com/ECJtZuHrTd ? Corinthians (@Corinthians) October 13, 2025

Conheça Felipe Longo

A relação de Felipe Longo com o Corinthians teve início aos oito anos de idade. Nascido em 5 de março de 2005, em São Paulo, o arqueiro começou jogando pelo futsal e fez a transição para o campo aos 11 anos.

O jogador passou por todas as categorias de base e, neste período, levantou as taças do Campeonato Paulista sub-13, sub-14, sub-16 e sub-17. Já no ano passado, em 2024, foi campeão do principal dos torneios: a Copinha, em cima do Cruzeiro.

Elogios do ídolo

O goleiro foi promovido ao elenco principal logo após o título da Copa São Paulo, mas já treinava entre profissionais desde os 14 anos. Na época, inclusive, chegou a ganhar elogios do ídolo Cássio.

Após um treino com Felipe Longo, o atleta, que agora defende o Cruzeiro, disse: "Esses dias treinei com um menino do sub-14 e fiquei impressionado. Já é quase da minha altura. O Corinthians está muito bem servido de goleiro, não precisa contratar, até os da base estão vindo bem".

Felipe Longo e Cássio treinando juntos pelo Corinthians

Frequência na Seleção

Aos 20 anos, o arqueiro que mede 1,88 m de altura já soma quatro convocações para a Seleção Brasileira sub-20. Ele já atuou em nove partidas pelo Brasil.

Longo chegou a ser chamado para a Copa do Mundo da categoria, que está sendo disputado no Chile. O Corinthians, porém, pediu para que ele fosse cortado da lista, já prevendo uma possível ausência de Hugo Souza. A Seleção foi eliminada na fase de grupos do Mundial.

O contrato de Felipe com o Corinthians é válido até março de 2029.

Próximo jogo do Corinthians

Santos x Corinthians (28ª rodada do Brasileirão)

(28ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela