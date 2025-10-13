Seleção realiza último treino antes de encarar o Japão; veja provável escalação

Nesta segunda-feira, a seleção brasileira realizou seu primeiro e único treinamento em Tóquio, após a goleada sobre a Coreia do Sul. A equipe comandada por Carlo Ancelotti concluiu a preparação para o duelo com o Japão, que acontece nesta terça-feira, às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, em Tóquio (JAP).

A atividade foi aberta à imprensa por 15 minutos. Nesse período, Ancelotti conversou com o elenco durante os cinco primeiros minutos. Em seguida, os jogadores realizaram o aquecimento, com exercícios de alongamento e agilidade, antes de partirem para o treino tático comandado pela comissão técnica.

A expectativa é que Ancelotti comece a repetir escalações na parte final do ciclo para a Copa do Mundo, assim, a base do time que venceu a Coreia deve ser mantida. O único jogador que o treinador italiano já confirmou como titular é o goleiro Hugo Souza, do Corinthians. No confronto anterior, o titular havia sido Bento, do Al-Nassr.

Portanto, é provável que a seleção vá a campo com: Hugo Souza; Douglas Santos (Carlos Augusto), Gabriel Magalhães, Éder Militão e Vitinho; Casemiro, Lucas Paquetá (Bruno Guimarães) e Matheus Cunha; Vinicius Jr., Rodrygo e Estêvão.