Novidade da seleção recebeu 'bênção' de tetracampeão antes de ser chamado

Novidade de última hora na lista da seleção brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, o lateral-direito Paulo Henrique recebeu o incentivo e a "bênção" de um tetracampeão antes mesmo de saber que, um dia, vestiria a amarelinha.

O jogador do Vasco recebeu incentivo de Jorginho, campeão da Copa de 1994, em um encontro ocasional após um culto.

Nos encontramos depois de um culto. Eu estava passando, o vi e fui dar um abraço nele. Falei sobre isso: 'está aberto. Acredita. Você está indo muito bem'. E ele não tinha sido convocado ainda. Foi ser convocado uma semana depois deu ter falado isso com ele Jorginho

Paulo Henrique foi convocado após corte de Wesley, da Roma, por lesão. Ele, inclusive, estava a caminho de Santa Catarina para curtir a folga em família quando soube do chamado de Carlo Ancelotti e teve de refazer o roteiro.

Jorginho acredita que o lateral tem valências que podem ajudar no esquema tático da seleção brasileira.

Jorginho e Zinho chegam para a "Partida do coração" Imagem: Birth filmes

"Ele é um jogador muito forte na marcação, que é a primeira coisa que um lateral precisa ter. Hoje se pensa em ataque, em marcação de linha alta, em time ofensivo... Não tenha dúvida que isso é muito importante, mas, em primeiro lugar, um lateral precisa ser um defensor. Ele é muito bom no um para um, faz as coberturas bem... Ao mesmo tempo, percebo que em campo ele se comunica bem e isso é bom para o lateral. Ofensivamente, é muito bom e tem melhorado cada vez mais a decisão final", apontou;

Para o hoje treinador, a disputa na ala direita da equipe está aberta, e tanto Paulo Henrique quanto Vitinho, do Botafogo, podem figurar na lista final para a Copa do Mundo de 2026.

Creio que está completamente aberta, tanto Paulo Henrique quanto Vitinho são pessoas que tenho um carinho especial. Paulo Henrique, principalmente, jogando no Vasco, clube com o qual tenho uma grande identificação... Hoje não há um lateral ali, realmente, já determinado a ser titular. Então, eles têm essa possibilidade de ser titular ou manter o nome para uma convocação final para a Copa

Jorginho participou da "Partida do Coração", evento beneficente que celebrou a amizade entre Brasil e Itália e foi realizado no Maracanã na última sexta-feira, com 'lendas' do futebol brasileiro e italiano.