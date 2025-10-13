Scaloni indica que deve usar dupla do Palmeiras em amistoso da Argentina contra Porto Rico

A Argentina entra em campo nesta terça-feira, às 21 horas (de Brasília), para enfrentar Porto Rico, no segundo amistoso da data Fifa de outubro, nos Estados Unidos. O técnico Lionel Scaloni vê o duelo como uma oportunidade para observar novas opções, entre elas a dupla do Palmeiras: Aníbal Moreno e Flaco López.

"A princípio, sim, alguns deles vão jogar amanhã, essa é a ideia. Acreditamos que eles merecem e que é um bom jogo para observá-los. É uma boa chance para mostrarem seu valor e para avaliarmos se podemos continuar contando com eles. Estamos sempre abertos a novos garotos, a jogadores que possam contribuir. A base será essa, e os que se somarem serão aqueles que acreditamos que podem nos oferecer mais", afirmou Scaloni.

Nem Aníbal, nem Flaco foram usados por Scaloni na vitória sobre a Venezuela. Flaco foi convocado pela segunda vez, enquanto Aníbal está servindo à seleção argentina principal pela primeira vez.

#SelecciónMayor Inicia la conferencia del entrenador Lionel Scaloni ?? pic.twitter.com/k3rhWH7Ax7 ? ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 13, 2025

Desfalques no Palmeiras?

Caso entrem em campo pela Argentina, Aníbal Moreno e Flaco López têm poucas chances de reforçar o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino. A partida será disputada em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA), à noite. Dessa forma, a presença da dupla no jogo em São Paulo depende da logística e das condições físicas.

Assim como os demais convocados, os dois serão avaliados pelo Departamento Médico do clube. Com uma sequência decisiva pela frente no Brasileirão e na Libertadores, o técnico Abel Ferreira deve evitar forçar o elenco. Na última rodada, teve boa resposta com um time alternativo na goleada por 4 a 1 sobre o Juventude.

Flaco López recebe elogios de Scaloni

Vivendo sua melhor temporada pelo Palmeiras, Flaco López já marcou 22 gols e é o artilheiro do time no ano. O desempenho rendeu elogios do treinador argentino, que o convocou pela segunda vez.

"Já vínhamos acompanhando ele há algum tempo, mas nos últimos meses ele deu um salto importante. É um jogador muito bom e ainda pode evoluir mais. Estamos contentes com sua contribuição. Se tudo correr bem, amanhã ele terá a oportunidade de jogar", disse Scaloni.

Próximo jogo da Argentina

Argentina x Porto Rico (amistoso)



Data e hora: 14 de outubro de 2025 (terça-feira), às 21h (de Brasília)



Local: Lockhart Stadium, Estados Unidos