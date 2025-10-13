Topo

São Paulo quer ter Lucas titular e Oscar em campo contra o Grêmio

Oscar e Lucas em ação pelo São Paulo contra o Novorizontino, pelas quartas do Paulistão Imagem: Divulgação/São Paulo
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

13/10/2025 05h30

O São Paulo trabalha nesta semana para ter Lucas e Oscar em campo na partida desta quinta-feira, contra o Grêmio.

Dupla perto de retorno

O UOL apurou que a dupla tem chances de ir a campo neste meio de semana, algo que não acontece há meses, desde o Campeonato Paulista.

A última vez em que Lucas e Oscar dividiram gramado foi na eliminação para o Palmeiras, na semifinal do estadual, no dia 10 de março. O treinador tricolor, à época, ainda era Luis Zubeldía.

Lucas já vem atuando, mas até aqui sempre saindo do banco de reservas, no segundo tempo. O camisa 7, que passou por uma artroscopia no joelho em setembro, jogou contra LDU, Ceará e Palmeiras e, apesar de clinicamente bem, ainda precisava recuperar ritmo.

Oscar, enquanto isso, sequer tem pisado no gramado. O meia fraturou três vértebras em julho, no clássico contra o Corinthians, e tinha previsão de voltar a atuar, segundo o técnico Hernán Crespo, depois da Data Fifa. O comandante revelou, em uma entrevista coletiva, que o camisa 8 vinha tendo dificuldades para respirar.

Lucas, naturalmente, está um pouco à frente na recuperação e tem trabalhado pensando em ser titular. Há uma expectativa, porém, que Oscar possa deixar o banco de reservas já nos próximos jogos. Ele foi relacionado para os jogos contra Fortaleza e Palmeiras, mas não foi a campo.

A 11 jogos do fim do Brasileirão, o São Paulo só tem o nacional para disputar nesta temporada e foca em uma vaga no G-6. O próximo compromisso é nesta quinta, contra o Grêmio, em Porto Alegre. O Tricolor é o 8°, com 38 pontos.

