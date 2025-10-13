São Paulo será julgado pelo STJD por cantos homofóbicos em clássico contra o Corinthians

O São Paulo foi denunciado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) por cantos homofóbicos de sua torcida no clássico contra o Corinthians, no último dia 19 de julho, no Morumbis, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O julgamento será realizado nesta sexta-feira (17).

O clube foi enquadrado no artigo Art. 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que diz: "Praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência". A informação foi publicada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Na ocasião, o árbitro Anderson Daronco não registrou o episódio na súmula da partida. O Corinthians, porém, enviou um ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ao STJD e à FPF (Federação Paulista de Futebol), denunciando o ato.

O clube do Parque São Jorge anexou ao documento vídeos que evidenciam os gritos preconceituosos vindos das arquibancadas do Morumbis. O cântico, entoado na reta final do segundo tempo, dizia o seguinte: "Gambá, me diz como se sente. Por que você gosta de beijar? Ronaldo saiu com dois 'travecos'. O Sheik selinho ele foi dar. Vampeta posou para a G. Dinei 'desmunhecou'. Na Fazenda de calcinha ele dançou. Não adianta argumentar. Todo mundo já falou. Que o Gavião virou um beija-flor".

O clube solicitou "medidas exemplares" para responsabilizar os envolvidos e evitar que casos como esse se repetissem.

Vale lembrar que, em 2023, o time alvinegro foi punido pela mesma infração, cometida pela torcida em um Majestoso, e chegou a jogar de portões fechados. O clube não recebeu público em uma partida contra o Vasco, disputada em julho daquele ano, pelo Campeonato Brasileiro.

Já em junho deste ano, o Palmeiras também foi julgado pelo STJD por cânticos homofóbicos de torcedores direcionados ao atacante paraguaio Ángel Romero, em um clássico contra o Corinthians. Na ocasião, porém, o clube alviverde recebeu como pena uma multa de R$ 80 mil. O Timão considerou a pena branda e reclamou da punição por meio de um ofício.