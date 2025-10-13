São Paulo divulga informações da venda de ingressos para jogo contra o Bahia; veja preços

O São Paulo divulgou, na tarde desta segunda-feira, informações sobre a venda de ingressos para a partida contra o Bahia, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no próximo dia 25 de outubro (sábado), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

A comercialização dos ingressos terá início a partir das 10h desta terça-feira, e será feita de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do programa sócio-torcedor tricolor.

Os torcedores que desejarem assistir ao embate diretamente do Morumbis precisarão adquirir suas entradas exclusivamente através do site www.spfcticket.net. Não haverá bilheteria física no estádio.

A partir das 10h desta terça-feira, a venda se inicia para os sócios que possuem sete estrelas. Já a partir das 10h de quarta-feira, começa a comercialização para aqueles que têm seis estrelas. Os sócios que detêm cinco estrelas poderão comprar a partir das 10h de quinta-feira, enquanto os detentores de quatro estrelas podem adquirir as entradas a partir das 10h de sexta-feira.

No sábado, os torcedores que tiverem três estrelas estão liberados para comprarem suas entradas a partir das 10h. Já no domingo, no mesmo horário, a comercialização será aberta para aqueles que têm duas estrelas, enquanto os sócios que tiverem somente uma estrela podem adquirir os bilhetes às 10h segunda-feira.

Todos os sócios, independentemente de pontuação, poderão comprar seus ingressos a partir das 10h de terça-feira. Enquanto isso, a venda geral de ingressos, mediante disponibilidade, será iniciada às 10h da quarta-feira (22).

Os preços dos ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 200,00. O setor com bilhete mais barato é a Arquibancada Oeste Ouro Branco, enquanto os mais caros são as Cadeiras Especiais Leste Lacta e Oeste Ouro Branco. As demais seções possuem preços entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

Antes de encarar o Vitória, porém, o São Paulo tem outros dois compromissos. O Tricolor encara o Grêmio, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Brasileiro. Em sequência, visita o Mirassol. O jogo, válido pela 29ª rodada da competição nacional, acontece às 18h30 do domingo (19), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.

Veja os preços dos ingressos para o jogo contra o Bahia:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Sul Diamante Negro - R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia)



Arquibancada Leste Lacta - R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)



Arquibancada Oeste Ouro Branco (setor popular) - R$ 50,00 (inteira) / R$ 25,00 (meia)



Arquibancada Oeste visitante - R$ 100,00 (inteira) / R$ 50,00 (meia)

CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Sul Diamante Negro - R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)



Cadeira Especial Leste Lacta - R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)



Cadeira Especial Oeste Ouro Branco - R$ 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia)

CADEIRAS TÉRREAS



Cadeira Térrea Leste Lacta - R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco - R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC - R$ 300,00