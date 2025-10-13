Topo

Esporte

São Paulo comunica nova lesão do meio-campista Oscar

13/10/2025 15h03

Nesta segunda-feira, o São Paulo informou que o meio-campista Oscar sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador passou por exames após relatar dores na região e já iniciou tratamento no REFFIS Plus.

O clube, no entanto, não divulgou o tempo estimado de recuperação. A última vez que Oscar esteve em campo foi contra o Corinthians, no dia 19 de julho.

O meio-campista, contratação mais badalada do clube para a atual temporada, havia se recuperado recentemente de fratura em três vértebras lombares.

Oscar chegou a ser relacionado para as duas últimas partidas do São Paulo, contra Fortaleza e Palmeiras, mas não saiu do banco de reservas em ambas as ocasiões.

Por causa da fratura em três vértebras lombares, Oscar vinha treinando com bola, mas não participava de treinos coletivos por causa da possibilidade de contatos fortes ao longo da atividade. O meio-campista ainda vinha sentindo algumas dores e, por isso, a comissão técnica tratava com mais cautela seu retorno aos gramados.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Cabo Verde garante vaga inédita e se torna 22ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026

Dupla avança em recuperação e Palmeiras terá reforço para enfrentar o Bragantino

Cabo Verde vence Eswatini e garante vaga inédita na Copa do Mundo

São Paulo comunica nova lesão do meio-campista Oscar

Marcos Rocha relembra desavença com Cuca e projeta novo ciclo no Grêmio: 'Fazer algo grande'

País novato na Copa do Mundo fala português e é o 2° menor a se classificar

Internacional moderniza Beira-Rio com nova iluminação cênica

Show deixa marcas no campo do Maraca antes de decisão do Fla e jogo do Flu

Oscar sofre nova lesão em treino e é mais uma vez desfalque no São Paulo

Com novidade, Grêmio treina com foco no jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão

Fluminense precisa de sequência perfeita para buscar vaga na Libertadores