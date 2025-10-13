São Paulo comunica nova lesão do meio-campista Oscar

Nesta segunda-feira, o São Paulo informou que o meio-campista Oscar sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O jogador passou por exames após relatar dores na região e já iniciou tratamento no REFFIS Plus.

O clube, no entanto, não divulgou o tempo estimado de recuperação. A última vez que Oscar esteve em campo foi contra o Corinthians, no dia 19 de julho.

O meio-campista, contratação mais badalada do clube para a atual temporada, havia se recuperado recentemente de fratura em três vértebras lombares.

Oscar chegou a ser relacionado para as duas últimas partidas do São Paulo, contra Fortaleza e Palmeiras, mas não saiu do banco de reservas em ambas as ocasiões.

Por causa da fratura em três vértebras lombares, Oscar vinha treinando com bola, mas não participava de treinos coletivos por causa da possibilidade de contatos fortes ao longo da atividade. O meio-campista ainda vinha sentindo algumas dores e, por isso, a comissão técnica tratava com mais cautela seu retorno aos gramados.