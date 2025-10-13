Topo

Santos x Corinthians: CBF define arbitragem para clássico alvinegro

13/10/2025 20h21

A CBF definiu, nesta segunda-feira, a equipe de arbitragem que apitará o clássico entre Santos e Corinthians, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

O árbitro paulista Flávio Rodrigues de Souza foi escalado pela entidade e estará no comando do apito no clássico alvinegro. Ele será auxiliado pelos assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF).

O quarto árbitro também será paulista: trata-se de João Vitor Gobi. Por fim, o VAR ficará sob responsabilidade do catarinense Wagner Reway.

Flávio Rodrigues de Souza apitará o clássico alvinegro

Santos e Corinthians se enfrentarão pela quarta vez em 2025. Até o momento, foram dois confrontos pelo Paulistão e um pelo Campeonato Brasileiro. O Timão levou a melhor nas três oportunidades, com vitórias por 2 a 1 (duas vezes) e 1 a 0, todas na Neo Química Arena.

As duas equipes ocupam a parte de baixo da tabela da Série A. O Santos é o 16º colocado, com 28 pontos, e tem apenas três a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Já o Corinthians está na 12ª posição, com 33 pontos.

Confira a escala de arbitragem de Santos x Corinthians

  • Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

  • Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

  • Quarto árbitro: João Vitor Gobi (SP)

  • VAR: Wagner Reway (SC)

Próximo jogo do Santos após o clássico

  • Santos x Vitória (29ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 20 de outubro de 2025 (segunda-feira), às 21h30 (de Brasília)

  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Próximo jogo do Corinthians após o clássico

  • Corinthians x Atlético-MG (29ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 18 de outubro de 2025 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

