Topo

Esporte

Santos tem semana com clássico e sem folgas em busca de recuperação no Brasileirão

13/10/2025 05h00

O Santos já iniciou a semana de preparação para o clássico contra o Corinthians, marcado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da reapresentação treinos no domingo, o elenco segue uma programação intensa, com foco em ajustes táticos e físicos antes do confronto diante do Timão.

A comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda organizou os treinos de forma a equilibrar carga física e recuperação dos atletas, considerando as condições do elenco e os desfalques. Mayke, Gabriel Bontempo e Victor Hugo voltaram a participar normalmente dos treinos com bola. A expectativa é que os três estejam à disposição para o clássico contra o Corinthians.

Tomás Rincón, por sua vez, com edema na panturrilha esquerda, e Neymar, ainda em recuperação, permanecem no departamento médico.

Programação santista

A programação começa na segunda-feira, com apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé, e segue na terça-feira, com reapresentação às 15h e treino às 16h, também no centro de treinamentos.

Após o Clássico Alvinegro de quarta-feira, o elenco volta aos trabalhos com foco na recuperação e ajustes físicos. Na quinta-feira, a apresentação será às 14h30, seguida de treino regenerativo às 15h30. Na sexta e no sábado, o grupo treina às 10h, após reapresentação às 9h. Por fim, no domingo (19), a semana se encerra com apresentação às 15h e treino às 16h, preparando a equipe para o próximo compromisso.

A bola rola contra o Vitória na segunda-feira (20), às 21h30, na Baixada Santista.

Com a sequência de dois jogos em casa, o Santos busca ritmo e pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Peixe ocupa o 16º lugar no Brasileirão, com 28 pontos, apenas três à frente do Vitória, primeiro time dentro do Z4.

Confira a programação completa do Santos nesta semana:

  • Segunda-feira (13): Apresentação às 9h e treino às 10h, no CT Rei Pelé

  • Terça-feira (14): Apresentação às 15h e treino às 16h, no CT Rei Pelé

  • Quarta-feira (15): Santos x Corinthians, às 21h30, na Vila Belmiro

  • Quinta-feira (16): Apresentação às 14h30 e treino regenerativo às 15h30, no CT Rei Pelé

  • Sexta-feira (17): Apresentação às 9h e treino às 10h, no CT Rei Pelé

  • Sábado (18): Apresentação às 9h e treino às 10h, no CT Rei Pelé

  • Domingo (19): Apresentação às 15h e treino às 16h, no CT Rei Pelé

  • Segunda (20): Santos x Vitória, às 21h30, na Vila Belmiro

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Santos tem semana com clássico e sem folgas em busca de recuperação no Brasileirão

Com Hugo Souza, Corinthians voltará a ter goleiro atuando pela Seleção após quase oito anos

Palmeiras encara semana decisiva no Brasileiro antes da semifinal da Libertadores

Tapia e Luciano desencantam e passam a despontar como dupla titular do ataque do São Paulo

Taffarel elogia Hugo Souza e vê estreia pelo Brasil como "momento apropriado"

Everton Ribeiro diz que chorou sozinho no quarto após saber de câncer

Mulher que acusa David Luiz fala em injustiça e tem medo de sair de casa

Torcedor do Náutico é agredido por policiais ao invadir campo após acesso

Daniel Cargnin lidera Brasil com ouro no segundo dia do Grand Prix de Lima de judô

Com duelo brasileiro, Libertadores feminina tem semi definida; veja chaveamento

Cuiabá derruba o líder Coritiba e se aproxima do G-4 da Série B