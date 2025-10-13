Santos tem semana com clássico e sem folgas em busca de recuperação no Brasileirão

O Santos já iniciou a semana de preparação para o clássico contra o Corinthians, marcado para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois da reapresentação treinos no domingo, o elenco segue uma programação intensa, com foco em ajustes táticos e físicos antes do confronto diante do Timão.

A comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda organizou os treinos de forma a equilibrar carga física e recuperação dos atletas, considerando as condições do elenco e os desfalques. Mayke, Gabriel Bontempo e Victor Hugo voltaram a participar normalmente dos treinos com bola. A expectativa é que os três estejam à disposição para o clássico contra o Corinthians.

Tomás Rincón, por sua vez, com edema na panturrilha esquerda, e Neymar, ainda em recuperação, permanecem no departamento médico.

Programação santista

A programação começa na segunda-feira, com apresentação às 9h e treino às 10h no CT Rei Pelé, e segue na terça-feira, com reapresentação às 15h e treino às 16h, também no centro de treinamentos.

Após o Clássico Alvinegro de quarta-feira, o elenco volta aos trabalhos com foco na recuperação e ajustes físicos. Na quinta-feira, a apresentação será às 14h30, seguida de treino regenerativo às 15h30. Na sexta e no sábado, o grupo treina às 10h, após reapresentação às 9h. Por fim, no domingo (19), a semana se encerra com apresentação às 15h e treino às 16h, preparando a equipe para o próximo compromisso.

A bola rola contra o Vitória na segunda-feira (20), às 21h30, na Baixada Santista.

Com a sequência de dois jogos em casa, o Santos busca ritmo e pontos importantes para se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente, o Peixe ocupa o 16º lugar no Brasileirão, com 28 pontos, apenas três à frente do Vitória, primeiro time dentro do Z4.

Confira a programação completa do Santos nesta semana: