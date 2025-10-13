Ronaldinho é contratado pela Globo para 'rolês aleatórios' na Copa de 2026
A Globo anunciou, na noite desta segunda-feira, que o pentacampeão mundial Ronaldinho Gaúcho fará parte da cobertura da emissora na Copa do Mundo de 2026.
O que aconteceu
Ronaldinho Gaúcho participará da cobertura realizando "rolês aleatórios" por Estados Unidos, México e Canadá, sedes da próxima Copa. A novidade foi anunciada no Upfront Globo 2026.
A Globo também confirmou que Denílson irá comentar todos os jogos do Brasil no torneio. O comentarista está no grupo desde 2024.
Tive o privilégio de disputar duas Copas do Mundo com o gênio que é o Gaúcho. Agora, é uma alegria estarmos mais uma vez no mesmo time.
Denílson
No evento, a emissora também confirmou que transmitirá 15 Grandes Prêmios de Fórmula 1 2026 na TV aberta. Todos os GPs da temporada vão passar no SporTV.