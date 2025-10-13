Topo

Esporte

Ronaldinho é contratado pela Globo para 'rolês aleatórios' na Copa de 2026

Ronaldinho Gaúcho fará parte da cobertura da Globo na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Globo, Daniela Toviansky
Ronaldinho Gaúcho fará parte da cobertura da Globo na Copa do Mundo de 2026 Imagem: Foto: Globo, Daniela Toviansky
do UOL

Colaboração para o UOL

13/10/2025 22h44

A Globo anunciou, na noite desta segunda-feira, que o pentacampeão mundial Ronaldinho Gaúcho fará parte da cobertura da emissora na Copa do Mundo de 2026.

O que aconteceu

Ronaldinho Gaúcho participará da cobertura realizando "rolês aleatórios" por Estados Unidos, México e Canadá, sedes da próxima Copa. A novidade foi anunciada no Upfront Globo 2026.

Relacionadas

Que horas é o jogo da seleção brasileira? Veja onde assistir a partida do Brasil

Há vagas: amistoso Brasil x Japão é crucial em disputas por lugar na Copa

A Globo também confirmou que Denílson irá comentar todos os jogos do Brasil no torneio. O comentarista está no grupo desde 2024.

Tive o privilégio de disputar duas Copas do Mundo com o gênio que é o Gaúcho. Agora, é uma alegria estarmos mais uma vez no mesmo time.
Denílson

No evento, a emissora também confirmou que transmitirá 15 Grandes Prêmios de Fórmula 1 2026 na TV aberta. Todos os GPs da temporada vão passar no SporTV.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Goiás confirma o técnico Fábio Carille para o lugar de Vagner Mancini

CRB tem dois gols anulados, empata com a Ferroviária e perde a chance de colar no G-4

Gabriela Cé vira duelo de quase 3 horas e avança no Rio Ladies Open

Ferroviária empata com CRB e desperdiça chance de se afastar do Z4 da Série B

CBF define arbitragem de Botafogo x Flamengo pelo Brasileiro

Lula parabeniza Cabo Verde por inédita vaga na Copa do Mundo: 'Motivo de grande alegria'

Ronaldinho é contratado pela Globo para 'rolês aleatórios' na Copa de 2026

Confira o raio-x da seleção japonesa antes do duelo com o Brasil nesta terça

Fifa anuncia reconstrução do futebol em Gaza e Palestina durante Cúpula pela Paz

Presidente da Fifa revela plano para ajudar na reconstrução do futebol em Gaza e na Palestina

Brasil conquista mais quatro medalhas e encerra Grand Prix de Lima de judô com 11 pódios