Rollheiser vê Santos pronto para enfrentar o Corinthians: "Corrigimos todos os erros"
Nesta segunda-feira, o Santos realizou a penúltima sessão de treinos no CT Rei Pelé antes do clássico diante do Corinthians, agendado para a noite desta quarta-feira. Meio-campista do Peixe, Benjamín Rollheiser avaliou a semana de treinos da equipe como positiva e vê o time pronto para o duelo.
"Acredito que estamos prontos. O time treinou bem nesta semana, fizemos uma boa preparação e corrigimos todos os erros que cometemos contra o Ceará. E estamos nos preparando bem para quarta-feira, que é uma partida importante, um clássico, e contando com o apoio da nossa torcida", disse.
"Clássico tem uma importância maior. Jogamos bem com o São Paulo, que também é um jogo grande, e isso dá um entusiasmo extra para fazermos uma boa partida contra o Corinthians", acrescentou.
Sequência como mandante
Após o clássico, o Santos terá mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro em que atuará em casa. O Alvinegro Praiano irá receber o Vitória em um confronto direto na tabela, já que, neste momento, a diferença entre os dois é de apenas uma posição e três pontos.
"Sim, claro [sobre fazer valer a força da Vila Belmiro]. São dois jogos seguidos em casa. Sabemos que são jogos importantes para nossa sequência, então temos que aproveitar essa oportunidade para somar e conseguir subir na tabela. Mas primeiro temos que fazer um bom jogo contra o Corinthians e só depois pensar no Vitória", concluiu.
Situação na tabela
Com 28 pontos e na 16ª colocação, o Santos busca sua primeira vitória contra o Corinthians nesta temporada para tentar afastar o perigo do rebaixamento. Três pontos separam o Peixe do Z4 e um triunfo seria fundamental para, na próxima rodada, ter a chance de ampliar a diferença para o Vitória, que vem logo atrás na tabela.
- Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)
Agenda do Santos
Próximos jogos
- Jogo: Santos x Corinthians
- Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Vila Belmiro
- Jogo: Santos x Vitória
- Data e horário: 20/10 (segunda-feira), às 21h30 (de Brasília)
- Torneio: Campeonato Brasileiro
- Local: Vila Belmiro