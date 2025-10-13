Rollheiser vê Santos pronto para enfrentar o Corinthians: "Corrigimos todos os erros"

Nesta segunda-feira, o Santos realizou a penúltima sessão de treinos no CT Rei Pelé antes do clássico diante do Corinthians, agendado para a noite desta quarta-feira. Meio-campista do Peixe, Benjamín Rollheiser avaliou a semana de treinos da equipe como positiva e vê o time pronto para o duelo.

"Acredito que estamos prontos. O time treinou bem nesta semana, fizemos uma boa preparação e corrigimos todos os erros que cometemos contra o Ceará. E estamos nos preparando bem para quarta-feira, que é uma partida importante, um clássico, e contando com o apoio da nossa torcida", disse.

"Clássico tem uma importância maior. Jogamos bem com o São Paulo, que também é um jogo grande, e isso dá um entusiasmo extra para fazermos uma boa partida contra o Corinthians", acrescentou.

Entrevista com Rollheiser e o treino com foco no #ClássicoAlvinegro! ?? pic.twitter.com/v2AX9rAjwc ? Santos FC (@SantosFC) October 13, 2025

Sequência como mandante

Após o clássico, o Santos terá mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro em que atuará em casa. O Alvinegro Praiano irá receber o Vitória em um confronto direto na tabela, já que, neste momento, a diferença entre os dois é de apenas uma posição e três pontos.

"Sim, claro [sobre fazer valer a força da Vila Belmiro]. São dois jogos seguidos em casa. Sabemos que são jogos importantes para nossa sequência, então temos que aproveitar essa oportunidade para somar e conseguir subir na tabela. Mas primeiro temos que fazer um bom jogo contra o Corinthians e só depois pensar no Vitória", concluiu.

Situação na tabela

Com 28 pontos e na 16ª colocação, o Santos busca sua primeira vitória contra o Corinthians nesta temporada para tentar afastar o perigo do rebaixamento. Três pontos separam o Peixe do Z4 e um triunfo seria fundamental para, na próxima rodada, ter a chance de ampliar a diferença para o Vitória, que vem logo atrás na tabela.

Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 12 derrotas)

Agenda do Santos

Próximos jogos

Jogo: Santos x Corinthians

Santos x Corinthians Data e horário: 15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

15/10 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Torneio: Campeonato Brasileiro

Campeonato Brasileiro Local: Vila Belmiro