Recuperado, Victor Hugo deve ser titular do Santos contra o Corinthians? Vote!

O Santos retomou os treinos neste domingo, no CT Rei Pelé, e contou com uma boa notícia: a volta de Victor Hugo aos trabalhos com bola. O meio-campista, que se recuperou de uma lesão no músculo adutor da coxa direita, participou das atividades pela primeira vez desde o clássico contra o São Paulo, no dia 21 de setembro, e pode ser uma das novidades do técnico Juan Pablo Vojvoda para o duelo diante do Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileirão.

E você, torcedor? Acha que Victor Hugo deve voltar direto ao time titular do Santos contra o Corinthians? Vote na enquete abaixo!

Titular nas duas partidas em que atuou sob o comando de Vojvoda, Victor Hugo agradou a comissão técnica antes da lesão e deve ser novamente relacionado. A dúvida agora é se o treinador argentino optará por colocá-lo de início ou preservá-lo fisicamente, já que o atleta ficou quase um mês afastado dos gramados.

Enquanto o retorno de Victor Hugo é tratado como uma boa notícia, Vojvoda também ganhou uma preocupação às vésperas do clássico. Tomás Rincón foi diagnosticado com uma lesão muscular e iniciou tratamento na fisioterapia, tornando-se desfalque para o confronto. O venezuelano se junta a Neymar, ainda em recuperação, no departamento médico do clube.

Com mais dois dias de preparação pela frente, o Alvinegro Praiano busca ajustar os últimos detalhes para o duelo diante do Timão. Além de Victor Hugo, outros nomes como Mayke e Gabriel Bontempo voltaram a treinar normalmente e também podem reforçar o elenco.

A partida desta quarta-feira é crucial para o Santos, que ocupa o 16º lugar do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos ? apenas três acima do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Vencer o Corinthians pode significar mais do que um respiro na tabela: também seria um passo importante para recuperar a confiança e confirmar a evolução da equipe sob o comando de Vojvoda.