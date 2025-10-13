Que horas é o jogo da seleção brasileira? Veja onde assistir a partida do Brasil
Brasil e Japão se enfrentam amanhã (14), às 7h30 (de Brasília), no Nacional de Tóquio, no Japão, para disputar mais um amistoso preparatório visando a Copa do Mundo de 2026.
Onde assistir? O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).
O Brasil chega embalado após a goleada contra a Coreia do Sul na última rodada. A equipe de Carlo Ancelotti contou com grande atuação do quarteto ofensivo e venceu por 5 a 0.
O Japão também entrou em campo nesta Data Fifa, mas não conseguiu vencer. Os japoneses receberam o Paraguai e empataram em 2 a 2.
Brasil x Japão -- Amistoso internacional
- Data e hora: 14 de outubro, às 7h30 (de Brasília)
- Local: Nacional de Tóquio, no Japão
- Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)