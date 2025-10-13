Quando Oscar volta a jogar? Entenda qual é a expectativa do São Paulo

Quando o Oscar volta a jogar? Essa é uma das perguntas que a torcida do São Paulo mais tem feito nos últimos tempos. O meio-campista, contratação mais badalada do clube para a atual temporada, se recuperou recentemente de fratura em três vértebras lombares, mas ainda não recebeu minutos do técnico Hernán Crespo.

Oscar já foi relacionado para duas partidas do São Paulo, contra Fortaleza e Palmeiras, mas não saiu do banco de reservas em ambas as ocasiões.

Após a eliminação nas quartas de final da Copa Libertadores, Crespo comentou sobre a ausência de Oscar, adotando um tom pessimista em relação ao retorno do jogador no curto prazo.

"Oscar desde quando teve essa lesão não tem possibilidade até hoje de jogar. Vamos ver. Espero que talvez, por um milagre, antes da Data Fifa [ele fique à disposição], senão, depois. Ele não treinou quase nunca. Não podemos relacionar. Ele caminha, mas sente dor", disse o técnico do São Paulo.

Depois dessa declaração, Oscar chegou a ficar à disposição de Hernán Crespo antes da data FIFA de outubro, mas não teve oportunidade de entrar em campo. A tendência é que ele passe a ganhar alguns minutos da comissão técnica nas próximas semanas.

Por causa da fratura em três vértebras lombares, Oscar vinha treinando com bola, mas não participou de treinos coletivos por causa da possibilidade de contatos fortes ao longo da atividade. O meio-campista ainda sente algumas dores e, por isso, a comissão técnica tem sido mais cautelosa em relação ao seu retorno aos gramados.

Não é apenas Oscar que vem sendo tratado com cuidado no São Paulo. Lucas Moura, que também se recuperou recentemente de uma artroscopia no joelho direito, está em um processo mais avançado e já entrou em campo algumas vezes nas últimas semanas, mas também está longe do nível que já mostrou com a camisa tricolor. Definitivamente, paciência será a chave para as duas estrelas do elenco.