Pulgar e Saúl são dúvida no Flamengo para o clássico com Botafogo

Erick Pulgar e Saúl Níguez são dúvida no Flamengo para o clássico contra o Botafogo, na próxima quarta-feira (15), no Nilton Santos, informa Bruno Braz no De Primeira, do Canal UOL.

O técnico Filipe Luís ainda avalia as condições físicas de Pulgar, que voltou de lesão, e de Saúl, que trata dores no tornozelo.

Para o jogo contra o Botafogo ainda restam duas dúvidas: Pulgar e o Saúl. O Pulgar já está recuperado da cirurgia no pé direito, está há bastante tempo já longe dos gramados e o Flamengo está tratando oretorno dele com muito cuidado. Embora ele tenha treinado com o grupo nos últimos dias, o técnico Filipe Luís ainda tá avaliando se coloca ele já, relaciona ele pro jogo contra o Botafogo ou guarda ele pro jogo contra o Palmeiras.

Bruno Braz

Tem duas questões aí do Pulgar. Além de ele tá fora de ritmo de jogo, essa questão física ainda pode estar pegando um pouco, ele tá pendurado com dois cartões amarelos, então pode ser que de repente o Filipe Luís opte por preservar ele. E também tem a questão de gramado sintético, é a volta dele, é o primeiro jogo dele depois de tanto tempo de lesão, então vai ser definido o aproveitamento dele ou não para o jogo contra o Botafogo no treino de amanhã, no treino da véspera.

Bruno Braz

Sobre Saúl, Bruno Braz explica que o jogador já havia desfalcado o Mengão contra o Bahia e intensificou o tratamento no tornozelo para estar à disposição no clássico.

O Saúl tem dores no tornozelo esquerdo e nos últimos dias ele não conseguiu treinar com o grupo, está fazendo um tratamento intensivo para ficar à disposição. Ele já desfalcou o Flamengo contra o Bahia por conta dessas dores, então ele é uma dúvida importante já que o jogador tem se destacado para o Flamengo.

Bruno Braz

