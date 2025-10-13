Promessa do sub-20 se inspira em ídolo do Palmeiras e revela sentimento após estreia no profissional

A goleada do Palmeiras por 4 a 1 sobre o Juventude, no último sábado, foi ainda mais especial para o meia-atacante Erick Belé, que fez sua estreia no time profissional. Aos 18 anos, o destaque do sub-20 do Verdão celebrou a oportunidade no clube e revelou inspiração em um ídolo do elenco.

"É um ano muito bom para mim, fui convocado para a Copa do Mundo, subi para o profissional. Gratidão eterna ao Palmeiras. Eu que cheguei novinho aqui e viver tudo isso é um sonho. Quando o Abel me chamou, o coração começou a bater mais forte. É um sentimento muito gratificante, fico muito feliz por ter estreado", disse o meia.

Erick Belé juntou-se à delegação do Palmeiras em meio à preparação para o jogo contra o Juventude. O atleta, antes, estava concentrado com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa da Copa do Mundo da categoria. O Brasil, porém, foi eliminado de forma precoce, na fase de grupos.

Inspiração em Raphael Veiga

Canhoto assim como Raphael Veiga, Erick Belé pode jogar centralizado ou pelos lados do campo, ampliando o leque dos treinadores do sub-20 ou do time principal. Camisa 10 no sub-20, Belé revelou inspiração no camisa 23, que já cultiva longa trajetória no Palmeiras.

"Eu me espelho muito no Veiga, é a minha inspiração desde novinho. Sempre olhei para ele. Dividir o campo com ele é muito bom, gratidão eterna. A comissão ajuda muito, sempre nos dando conselhos, ajudando nos treinamentos. Temos uma base muito vitoriosa, acostumada a ganhar. O profissional também sempre ganhando. Viemos para somar, para ganhar ainda mais aqui. Se tudo der certo, esperamos sair mais uma vez campeão", completou o Belé.

A trajetória de Erick Belé no Palmeiras

Erick Belé chegou ao Palmeiras em 2018. Desde então, vem se destacando nas categorias de base do clube, chamando a atenção de Abel Ferreira. O treinador, de olho na joia, conta com o atleta nos treinos do profissional e, depois de relacioná-lo para outros dois jogos, promoveu a estreia contra o Juventude. Neste ano, Belé disputou 36 partidas e marcou 17 gols.

Um dos 12 jogadores da base que estrearam nesta temporada, Belé teve seu contrato renovado com o Palmeiras até dezembro de 2028.

O sub-20 do Palmeiras ainda disputa, nesta temporada, o Campeonato Paulista sub-20. As Crias da Academia avançaram à semifinal do Estadual no último domingo ao vencerem o Botafogo-SP e disputam as decisões nas próximas semanas, contra o Santos.

Próximo jogo do Palmeiras

Palmeiras x Red Bull Bragantino (28ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 15 de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)