Promessa cumprida! Após brilhar no Rio, Do Bronx celebra Dia das Crianças com festa

Além de impressionar no octógono, Charles 'do Bronx' continua fazendo a diferença fora dele. Após a vitória por finalização sobre Mateusz Gamrot no UFC Rio, realizado no último sábado (11), o ex-campeão dos leves (70 kg) reafirmou um compromisso assumido após o duelo: usar o bônus de 'Performance da Noite' para promover uma festa em comemoração ao Dia das Crianças, no Guarujá, litoral de São Paulo.

A promessa foi cumprida nesta segunda-feira (13). Assim que teve a bonificação confirmada - no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 276 mil) - o paulista organizou a celebração, que reuniu diversas crianças da região onde nasceu e cresceu. Brinquedos, música, comidas e muita interação marcaram o evento, de acordo com os registros compartilhados por ele em sua conta oficial no 'Instagram' (clique aqui ou assista abaixo).

Conhecido por manter os pés no chão mesmo após alcançar o estrelato no UFC, Charles reforçou mais uma vez sua ligação com as origens. O gesto comoveu fãs e seguidores nas redes sociais, onde foi amplamente elogiado não apenas pela atuação no octógono, mas também pela postura fora dele.

Recordista

O triunfo contra Gamrot representou a 17ª finalização do brasileiro no UFC - número que o mantém como o maior finalizador da história da organização. Além disso, o bônus conquistado foi o 21º da carreira, outra estatística na qual lidera com folga. Mais do que os recordes, no entanto, foi a atitude de cumprir a palavra que reforçou a imagem de Charles como uma das figuras mais admiradas do MMA mundial.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Ag Fight (@ag.fight)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok